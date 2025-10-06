'FIFA Heroes': así es el nuevo juego de fútbol 5v5 que llegará a consolas, iOS y Android en 2026

¿Pensabas que el ‘FIFA’ virtual había muerto con la irrupción de ‘EA Sports FC’? Pues estabas casi equivocado, porque se acaba de presentar ‘FIFA Heroes’, un nuevo juego de fútbol para móviles y consolas que se estrena con un planteamiento un tanto diferente. Se trata de un proyecto de la FIFA junto a Solace, que ha dado a conocer los primeros detalles del desarrollo.

FIFA Heroes

El juego, que se presentó al público mediante un tráiler conceptual, deja entrever que su estreno se ha previsto para 2026, con versiones confirmadas para PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, iOS y Android. Curiosamente, no se menciona la posibilidad de una edición específica para PC.

El tráiler promocional no muestra imágenes reales del juego y opta por centrarse en personas jugando al fútbol en entornos urbanos. Sin embargo, el desarrollador ENVER ha revelado que el formato empleado en los partidos será 5 contra 5. Sus plantillas contarán con personajes y leyendas del deporte ligados a una física dinámica y a un estilo de juego arcade, que permitirá realizar movimientos especiales. Con esta premisa, los jugadores formarán sus equipos con una combinación de atletas conocidos, personajes de ficción y mascotas oficiales de la FIFA.

Una imagen de 'FIFA Heroes'. / .

De cara a su estreno y para conmemorar el próximo Mundial, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en Canadá, México y Estados Unidos, se ha confirmado la presencia de las tres mascotas de los países anfitriones: Maple (Canadá), Zayu (México) y Clutch (Estados Unidos). Cada una tendrá habilidades y movimientos especiales individuales, y se esperan más anuncios de este tipo próximamente, entre ellos, sería imperdonable no incluir a nuestro querido Naranjito.

Modos de juego y contenido

Además de los modos multijugador tradicionales, ‘FIFA Heroes’ contará con una opción PvE (jugador contra entorno). Esta variante incluirá una especie de modo carrera con objetivos específicos, en la que el usuario guiará a su club a través de una serie de retos de dificultad progresiva.

Lo que dicen sus responsables

Christian Volk, director de videojuegos y esports de FIFA, comenta que el objetivo siempre ha sido conectar a las personas a través del fútbol y espera que ‘FIFA Heroes’ permita a los aficionados crear un equipo multiverso, combinando héroes ficticios, atletas populares y mascotas de su historia.

En la misma línea, Kyle Joyce, director de Solace, afirma que su compañía colabora con ENVER para desarrollar una experiencia que capture esencias del fútbol como velocidad, drama y rivalidad. Concluye diciendo que el juego es una forma de transformar esa pasión por el deporte en un formato digital divertido.