Ocho detalles ocultos de Hollow Knight: Silksong que quizá has pasado por alto.

Juegos como ‘Hollow Knight: Silksong’ son ejemplares extraños a día de hoy. Al fin y al cabo, se trata de un título cocinado a fuego lento, sin mucha presión, con una excelente calidad, abundante contenido y un precio muy contenido. Además, es la secuela del primer ‘Hollow Knight’, uno de los Metroidvanias más queridos de los últimos años.

Se estima que el juego ha vendido más de 4 millones de copias en tan solo unas semanas, y cuenta con aún más jugadores gracias a su disponibilidad en Game Pass. Dado que ni siquiera necesitas haber jugado el primer juego para entender o disfrutar de esta secuela, te recomendamos probar ‘Silksong’ cuando tengas la oportunidad, pero deberías tener presente algunos detalles.

El fenómeno Silksong

Cada día descubrimos algo nuevo del título, ya sean estrategias para enfrentarse a los jefes, configuraciones que fortalecen a Hornet o incluso maneras de mejorar tiempos. Pero también hay algunos secretos y detalles que pueden pasar desapercibidos, y no es que el juego tenga innumerables secretos oscuros, pero esconde detalles que muchos jugadores quizá desconozcan. A continuación, enumeramos algunos de los más importantes. De hecho, algunos de ellos los puedes descubrir con nosotros.

1. Revisando las arenas de jefes

Tras derrotar a uno de los numerosos jefes de ‘Silksong’, puede que tengas ganas de explorar el camino que se abre. Con las prisas, es fácil pasar por alto algún detalle que ocurre en algunas de estas arenas de jefes, ya que rara vez regresa a ellas. En ocasiones, si vuelves poco después de tu encuentro con el enemigo, puede que se produzca una interacción especial con algún PNJ cercano (por ejemplo, Nuu puede dejar algún comentario relacionado con tu caza). Estas conversaciones son completamente opcionales y no te perderás nada si no las presencias, pero es agradable conocerlas y disfrutarlas.

2. Tu Agujolín tiene más usos

Cuando recibes la mejora que permite a Hornet tocar su aguja como instrumento, llamada Agujolín, el juego te enseña que puede usarse para abrir ciertas puertas cerradas. Pero tiene más usos y si lo tocas cerca de PNJ, insectos caídos o incluso junto a algunos enemigos, obtendrás diálogos adicionales. Los resultados son bastante curiosos, así que te recomendamos tocar el Agujolín siempre que puedas.

3. Nuu y el Diario de Caza

Entre los personajes más peculiares está Nuu, ligada al Diario de Caza. Si avanzas en su deseo, podrás ver un pequeño guiño cómico relacionado con los enemigos que has ido registrando. No cambia el progreso de la historia, pero añade sabor al mundo y recompensa si vuelves a charlar con ella tras ciertos hitos.

4. El creador de Stardew Valley en el juego

Este es uno de los detalles ocultos más difíciles de detectar sin haber visto algo al respecto antes. Entre tantos personajes, hay uno con un nombre bastante especial. Se trata de Eric Barone, el creador de Stardew Valley. Aún se desconoce exactamente a qué pequeño insecto prestó su voz Barone, pero ya se está intentando desentrañar el misterio.

5. Desbloqueo del modo Alma de Acero

Al completar ‘Silksong’ por primera vez, el modo Alma de Acero se desbloquea automáticamente. En este modo, la muerte es permanente, así que, si tu Hornet pierde toda su salud, la aventura termina al instante y tendrás que empezar de cero. Si quieres activarlo antes, ve al menú de inicio, abre “Extras” y pulsa: arriba, abajo, arriba, abajo, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Si lo haces bien, la pantalla parpadeará y oirás un sonido. El modo estará disponible al iniciar una nueva partida.

6. Las hormigas y tus rosarios

En ciertas zonas verás pequeñas hormigas rojas arrastrándose por el suelo y, como en la vida real, pueden llevar restos. Normalmente las verás empujando piezas de enemigos derrotados y estorbando mientras recoges tu botín. Claro, los rosarios funcionan como moneda y si tardas en recogerlos o abandonas la sala, puedes perderlos, de modo que conviene levantarlos rápido, sobre todo tras combates con muchos restos en pantalla.

7. Llamando a los insectos a luchar

En muchas situaciones te encontrarás con grupos de enemigos y te sentirás en desventaja. Sin embargo, al presionar el stick derecho (R3, hasta oír un clic), atraerás al enemigo cercano y tendrás la oportunidad de hacerle frente en solitario. Puedes repetirlo hasta que el número de enemigos disminuya. Pequeñas estrategias como estas pueden ayudarte a salir de situaciones complicadas sin morir varias veces seguidas.

8. Una escena que no todos ven

‘Silksong’ se centra mucho más en contar su narrativa mediante diálogos breves, descripciones de objetos y detalles dispersos por los entornos. Sin embargo, hay escenas cinemáticas que por desgracia es fácil perderse si no se visita el lugar correcto en el momento oportuno. La escena más habitual que pasa desapercibida ocurre en Bellhart, cuando la ciudad todavía está bajo la maldición y los insectos residentes están atrapados en redes. Si descansas en el banco del centro durante ese periodo, sales del juego y vuelves más tarde, existe una pequeña posibilidad de ver una escena secreta en la que Hornet también queda atrapada en una de estas redes.

¿Has disfrutado descubriendo los detalles ocultos de ‘Hollow Knight: Silksong’? Seguro que ya conocías alguno de estos secretos e incluso alguno más. El juego de Team Cherry es una maravillosa caja de sorpresas.