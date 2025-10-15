Analizamos a fondo King of Meat: el fenómeno que convierte el videojuego en un caótico espectáculo

Si tuviéramos que describir con dos términos ‘King of Meat’ estos serían “divertido” y “original”. El proyecto desarrollado por Glowmade y editado por Amazon Games, nos mete de lleno en un concurso televisivo distópico donde la gloria se gana a base de espadazos, saltos imposibles y mucho descontrol.

Bienvenidos al concurso más salvaje de la televisión

Con una personalización (casi) infinita, el juego nos invita a crear nuestro personaje y lanzarnos a superar peligrosas mazmorras llenas de trampas, enemigos y desafíos cooperativos. Desde el primer minuto, el tono gamberro y la ambientación televisiva nos hacen sentir parte de un show delirante en el que no hay reglas, puesto que aquí solo importa sobrevivir, destacar y, por supuesto, entretener a la audiencia. Todo esto se factura en una hilarante mezcla de plataformas, juego cooperativo, hack and slash, puzles y lucha… aunque no podríamos perdonarnos haber pasado por alto su editor de mazmorras, una de las joyas del juego y quizá el único momento en el que la anarquía y la velocidad deja paso a la pausa y la creación.

King of Meat / .

Acción cooperativa con mucho lío

Ambientado en el místico mundo de Loregok, ‘King of Meat’ en realidad es un infame programa de televisión, donde los participantes buscarán desesperadamente la gloria, el oro y la fama, además de mantenerse con vida. En esta línea, a medida que los jugadores avanzan y su fama aumenta, se desbloquean nuevas ligas, entornos, trampas y retos. Todo ante un público al que impresionar con armas, combos y espectaculares Glory Moves para completar las mazmorras de la forma más imaginativa posible para ganar más puntos de audiencia.

Tú decides si juegas solo o en compañía

Aunque es posible jugar en solitario, la verdadera naturaleza gamberra del juego surge cuando se comparte la experiencia con amigos o con otros jugadores online. Esto te obliga a colaborar, aunque el juego también fomenta el sabotaje entre compañeros, generando situaciones tan alocadas como divertidas. En este sentido, la fórmula de combate es variada en cuanto a estilo, pero sencilla en cuanto a ejecución, con armas cuerpo a cuerpo (no olvides probar la guitacha, mezcla de guitarra y hacha), ataques a distancia, movimientos de esquiva y ataques especiales (como un eructo explosivo), que aportan mucho humor y variedad. Claro que destruirlo todo es muy satisfactorio, con oro saliendo a borbotones de los cofres y barriles destrozados que puedes recoger para aumentar el total acumulado de tu equipo.

En cuanto a la localización para nuestro territorio, no haríamos justicia de la buena sin dejar alguna mención especial a un reparto de voces cuidadosamente seleccionadas que aportan muchísima personalidad a cada personaje, con un humor muy nuestro y localizaciones de expresiones que te arrancarán más de una sonrisa.

King of Meat / .

Crea tu propia mazmorra

Como anticipamos, ‘King of Meat’ puede presumir de un completo y eficiente modo de creación, que permite construir tus propios niveles con una sorprendente libertad creativa. Tienes todas las herramientas a tu alcance para montar desde trampas mortales hasta enemigos personalizados. Todos los elementos del programa están al alcance de cualquiera que desee convertir sus diabólicas ideas en mazmorras reales. Sorprendentemente fácil de usar con un mando, deberías darle una oportunidad si has soñado con formar parte del equipo de desarrollo de un videojuego. No en vano, todas las mazmorras de ‘King of Meat’ se han creado con la misma herramienta implementada en el juego. Por supuesto, tienes la posibilidad de compartir tus propias creaciones para que otros las superen o poner a prueba tu destreza frente a los diseños del resto de la comunidad.

Mucho por jugar

Actualmente Glowmade se ha decantado por comenzar con los Especiales de MrBeast, un evento especial temático para el juego cooperativo de plataformas. Estamos hablando de un conjunto de mazmorras a superar y que están muy lejos de ser normales. Son las que aparecen en el último episodio del canal MrBeast Gaming Channel, en el que MrBeast reta a ocho equipos formados por algunos de los creadores más importantes de YouTube a superar ‘King of Meat’ para ganar 250.000 dólares. De hecho, si juegas antes del 31 de octubre desbloquearás el paquete legendario MrBeast, y si eres capaz de completar las cinco mazmorras podrás reclamar un traje raro MrBeast adicional dentro del mismo plazo.

Conclusiones

Con un estilo irreverente, un planteamiento para partidas rápidas y una genética con fuertes trazas cooperativas, ‘King of Meat’ es un auténtico festín de humor y diversión sin complicaciones. Lo puedes encontrar en versiones para PS5, Xbox Series X|S y PC a través de Steam.