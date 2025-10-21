¿Elon Musk miente cuando promete un juego impulsado por IA?

Aunque es un entusiasta de la inteligencia artificial (IA) y se muestra convencido de que esta tecnología ayudará al desarrollo de videojuegos, Glen Schofield, uno de los creadores de 'Dead Space', no se deja llevar por promesas grandilocuentes. En su intervención en la gamescom asia x Thailand Game Show 2025, aseguró que las promesas de Elon Musk sobre publicar un juego “generado por IA” en el corto plazo son irreales y difícilmente alcanzables antes de 2026.

¿Miente Elon Musk?

Durante el evento, Schofield explicó que utiliza herramientas como Midjourney para crear imágenes conceptuales, así como otras plataformas que le ayudan a probar ideas. Según él, es "inevitable" que el mercado de los videojuegos adopte estas tecnologías, algo que puso al nivel de la aparición del PC, internet o los teléfonos móviles.

Aunque el creativo se muestra esperanzado con el futuro de la IA, el responsable de la franquicia 'Dead Space' no parece tan convencido con respecto a algunas de sus posibilidades más ambiciosas a corto plazo y, al ser preguntado por el medio especializado PC Gamer, aseguró que, al menos por el momento, es imposible que esta tecnología pueda crear un juego AAA completo en tan solo un año.

"¿Un año? ¿Qué pueden hacer un juego en un año? No, está diciendo tonterías", alega, refiriéndose a las promesas de Musk. Según Schofield, las herramientas disponibles aún tienen un alcance limitado, sobre todo porque se crearon sin la participación de nadie con experiencia en desarrollo de videojuegos.

No cree que Musk pueda ofrecer un buen juego

Para el creador de ‘Dead Space’, algo que odian los desarrolladores de videojuegos es que “alguien sin experiencia les cree herramientas. Y luego nos encontramos con que todo se complica porque no saben crear juegos. Eso es lo primero que hay que hacer. Conozco algunas empresas que lo están haciendo, pero es algo que debe suceder primero."

Schofield también añade que incluso si Musk y xAI cumplen con lo prometido, el resultado final probablemente no será muy bueno. "¿Hacer un juego en un año? Mira, alguien lo va a hacer, ¿verdad? Pero no creo que vaya a ser bueno. Eso es lo que creo. De verdad quiero poder decírselo directamente". El desarrollador argumenta que las herramientas de inteligencia artificial aún tienen dificultades para transformar el arte conceptual en elementos 3D y afirma que aspectos como la animación y el movimiento de los personajes aún requieren de trabajo profesional.

El uso de IA en los videojuegos

Al mismo tiempo, el creador de ‘Dead Space’ afirma que usa este tipo de herramientas para crear varias imágenes conceptuales y no ve ningún problema ético en ello. Cree que no hay "robo" en el uso de plataformas basadas en el trabajo no remunerado de otros, ya que los artistas también "copian el arte de otros" durante su proceso de aprendizaje.