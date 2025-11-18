Comunicaciones
ChatGPT, X, Cloudflare y Grok sufren una caída global que afecta a millones de usuarios en todo el mundo
Todo apunta a que el origen del fallo está relacionado con el proveedor de nube Cloudflare, que asegura que su red global está "experimentando problemas"
X, la red social antes conocida como Twitter, está sufriendo una interrupción de su servicio que afecta a miles de usuarios en todo el mundo. Lo mismo sucede con otras plataformas como ChatGPT, de OpenAI; Grok, el chatbot de inteligencia artificial de Elon Musk; o Canva, indica el portal Downdetector.
Los problemas han empezado este mediodía, cuando muchos usuarios han informado de que les estaba siendo imposible acceder a esos espacios tanto desde su teléfono móvil como desde su ordenador. Unas 11.000 personas han experimentado fallos en la conexión de X en Estados Unidos; otras 3.800 en el Reino Unido y al menos 772 en España, según los datos proporcionados por el portal.
La caída parcial de sus servicios no tiene, por ahora, una confirmación oficial. Aun así, varias fuentes apuntan a que esta nueva incidencia en internet podría ser culpa del proveedor de servicios en la nube Cloudflare, especializado en ciberseguridad y en alojamiento de tanto páginas web como aplicaciones. La compañía ha asegurado en un comunicado que su red global está "experimentando problemas".
Entre los servicios parcialmente afectados por la caída de Cloudflare también figuran Movistar, Spotify, los videojuegos League of Legends y Valorant o la plataforma de citas en línea Grindr.
Lenta recuperación
En España, hasta 1.747 usuarios han presentado informes en Downdetector denunciando problemas en la conexión del servidor o del sitio web de Cloudflare. En EEUU, donde tiene su sede, la firma de cloud ha acumulado más de 4.582 notificaciones por cortes en su funcionamiento.
"Cloudflare es consciente de un problema que afecta a varios clientes y lo está investigando: errores 500 generalizados, fallo del panel de control y la API de Cloudflare. Estamos trabajando para comprender el impacto total y mitigar este problema", ha informado en un mensaje publicado en su portal web a las 11:48 UTC (12:48 hora española). "Estamos observando una recuperación de los servicios, pero es posible que los clientes sigan observando índices de error superiores a lo normal mientras continuamos con las tareas de reparación", ha matizado poco más de media hora después.
- Guardiola renueva el 53% de las listas del PP a la Asamblea: entran Zulema Romero y Kini Carrasco
- Casa Palacchio, nuevo local de copas y eventos en la parte antigua de Cáceres: así es el recambio del restaurante 'La Casa del Sol'
- Una pelea multitudinaria en la 'Conce' de Cáceres a cuenta de un perro deja dos heridos: 'Le golpeó con una barra metálica y tenía una brecha en la cabeza
- Extremadura tendrá seis puentes en 2026: consulta todos los festivos
- Sala Matilda y La Reina dinamizan la nueva movida cacereña más allá de Albatros
- Galería | Así fue la inauguración del local en la Casa de los Vargas-Figueroa
- Aparatoso accidente en la avenida Virgen de la Montaña de Cáceres: un coche choca contra el bulevar
- El precio de la bombona de butano vuelve a bajar desde de este martes: esto es lo que costará