El fin de semana del 14 al 16 de noviembre dejó para la historia el nombre de WithoutYou como campeón mundial del set 15 de ‘Teamfight Tactics’. La Tactician’s Crown de Coliseo KO reunió a los 40 mejores jugadores del planeta en un torneo híbrido con doble sede en Alicante para las regiones de América y EMEA, y Chengdú para China y APAC. Además del título de campeón del mundo del set Coliseo KO, había en juego nada menos que 470.000 dólares en premios, con 150.000 reservados para el ganador.

Un formato pensado para castigar cualquier despiste

El formato no dejó demasiado margen para despistes con tres días de competición sobre una jornada inicial de 40 jugadores, seis partidas y cortes sucesivos hasta ir reduciendo el grupo a 32, 24 y 16 participantes. Todo para llegar al domingo con un último tablero de 8 jugadores bajo las reglas de “Checkmate 20”. Aquí el primero en alcanzar 20 puntos totales y rematar la faena con un primer puesto se quedaba con la corona mundial.

En ese lobby final coincidieron algunas de las figuras más respetadas del circuito. El eslovaco Tomino ejercía de único representante europeo frente a una lista de rivales asiáticos de primer nivel como weimuluoqiu, YBY1, Terry, Ssangyeop y, finalmente, WithoutYou, el taiwanés que acabaría levantando el título.

Aunque Tomino arrancó el domingo con dos segundos puestos que le colocaban entre los favoritos, el torneo acabó viajando a Taiwán. WithoutYou firmó un fin de semana de enorme regularidad con apenas tres partidas fuera del top 4, un registro poco habitual en un entorno tan volátil como el del set Coliseo KO.

WithoutYou se corona en Alicante y la Tactician’s Crown pone rumbo al Paris Open 2025. / Elsotanoperdido

En la partida definitiva el jugador de la región APAC aprovechó para cerrar el “checkmate”, asegurar el primer puesto y llevarse el cheque de 150.000 dólares. Junto al incentivo económico, el título llega acompañado de un elemento personalizado dentro del juego que servirá para recordar su victoria en futuras ediciones del auto battler de Riot.

Presencia mayoritaria de APAC y China

Es fácil interpretar que el reparto regional del top 8 ha sido interpretado con especial precisión desde Oriente con presencia mayoritaria de APAC y China y un solo representante de EMEA. Los jugadores occidentales, en cambio, se quedaron a las puertas de la lucha directa por el título muchas veces por falta de concentración en las últimas rondas.

El sueño del París Open 2025

Con el campeón mundial ya decidido, el circuito competitivo de ‘TFT’ enfila su próxima gran parada, que será el TFT París Open 2025. La cita tendrá lugar del 12 al 14 de diciembre en el recinto Paris Expo Porte de Versailles, donde se reunirán más de 700 jugadores en un torneo presencial considerado la gran fiesta internacional del juego.

El evento contará con un cuadro principal de 768 competidores en formato open bracket, todos jugando sobre el set 16 de ‘Teamfight Tactics’, que llegará unas semanas antes del torneo. Tres días de competición irán estrechando el embudo hasta dejar un último lobby de ocho participantes que se jugarán el título en un nuevo final con reglas de “checkmate”, con 100.000 dólares reservados para el campeón y una bolsa total de 311.300 dólares.

Mucho más que un torneo

Independientemente del cuadro principal, durante el fin de semana habrá estaciones de juego gratuitas, torneos paralelos en formatos 4v4 y Double Up, modos especiales de corte más distendido y un programa continuo de paneles con desarrolladores y creadores de contenido.

La guinda será Hexcore Nights, la fiesta oficial de cierre del evento, con sesiones de DJ a cargo de Wavedash inspiradas en ‘Arcane’ y ‘Teamfight Tactics’. Los pases de competidor y de espectador incluyen elementos como chaqueta, merchandising del torneo, una skin Chibi del set 16 y acceso preferente a estas actividades.

Cierre de temporada por todo lo alto

Con WithoutYou ya inscrito en la historia como campeón de la Tactician’s Crown de Coliseo KO y París preparando la alfombra para el siguiente gran capítulo, el cierre de temporada de ‘TFT’ mantiene el nivel competitivo por todo lo alto y anticipa un calendario cargado de citas importantes en apenas un mes.