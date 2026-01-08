La IA de PlayStation podría actuar por ti cuando estés perdido en un juego, sugiere una patente de Sony

Sony ha presentado una patente de inteligencia artificial que describe un sistema capaz de tomar el control de los juegos de PlayStation cuando el jugador se queda atascado. El documento, identificado como WO 2025/080356 y titulado "AI Generated Ghost Player", detalla una función llamada "Ghost Player", que a grandes rasgos es un personaje fantasma controlado por IA.

El jugador fantasma

Según la patente, el sistema permitiría que el propio juego muestre o resuelva secciones específicas, como rompecabezas o momentos de progresión. La finalidad es que el jugador pueda solicitar ayuda cuando no pueda avanzar, sin tener que salir del juego para buscar guías externas.

Nuevo sistema de IA en videojuegos. / CEDIDA

La solicitud original fue realizada por Sony en septiembre de 2024 y se presenta como una evolución de las herramientas de asistencia ya existentes en PS5, ampliando el concepto de ayuda con intervenciones directas de la IA dentro del juego. En este contexto, el jugador sería orientado por una especie de "guía" que se reproduce automáticamente cuando la partida detecta falta de progreso.

Según relatan los documentos, Ghost Player crearía una versión "fantasma" controlada por IA del propio personaje del jugador capaz de realizar acciones para revelar o resolver obstáculos concretos. El texto del registro advierte que el “motor de asistencia” genera entradas de control para ese personaje y lo renderiza durante la sesión, como si estuviera mostrando la solución en tiempo real.

Dos formatos de ayuda

El sistema tendría dos formatos principales, un "Modo Guía", que muestra la solución, y un "Modo Completo", que actúa automáticamente en la parte donde el jugador se atasca. En un ejemplo citado en la patente, un Nathan Drake controlado por IA mostraría cómo resolver un puzle en ‘Uncharted’. Sony afirma que la función se entrenaría utilizando imágenes reales del propio juego, en lugar de depender de secuencias preprogramadas creadas por los desarrolladores, para adaptar la ayuda al estado exacto de la partida.

Sistema IA en videojuegos: 'El jugador fantasma'. / CEDIDA

Planes de implantación

Aunque la herramienta está registrada, Sony no ha confirmado oficialmente el uso de la tecnología y no hay confirmación de que tenga intención de utilizarla en futuros juegos. Este tipo de acciones son comunes en la industria. A lo largo de los años, empresas como Sony, Nintendo y Microsoft han patentado numerosas tecnologías que nunca se han materializado en productos finales. Como referencia reciente, Microsoft presentó Copilot for Gaming en 2025, con la intención de ofrecer ayuda y acompañamiento directo en la partida, aunque su planteamiento es distinto al de un personaje que actúa dentro del juego. En todo caso, ¿qué opinas de la patente de Sony que permitiría a la IA actuar por ti cuando te quedas atascado?