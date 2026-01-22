Apple está desarrollando un nuevo dispositivo con inteligencia artificial: será un pin portátil y puede llegar en 2027

Apple también apuesta por el hardware de inteligencia artificial. Según The Information, el gigante tecnológico californiano está desarrollando un nuevo dispositivo portátil que tendrá la forma de un pin y que los usuarios podrán incrustar en su ropa para que les acompañe y asista ahí donde vayan.

Este wearable con IA estará equipado con un altavoz, dos cámaras y tres micrófonos que permitirán a sus propietarios tomar fotos de su entorno e interactuar a través de su voz. También contará con un botón físico y una "interfaz de carga inductiva magnética en la parte posterior, similar a la utilizada en el Apple Watch". El informe interno al que ha accedido el medio especializado indica que será un "disco delgado, plano y circular con una carcasa de aluminio y cristal" del tamaño de un AirTag, "solo un poco más grueso".

Esta noticia llega pocas horas después que OpenAI, la start-up de IA responsable de ChatGPT, informase que "está barajando" la creación de un nuevo dispositivo que podría lanzar a finales de 2026. Ese producto, el primero físico de la compañía, estará diseñado por Jony Ive, antiguo jefe de diseño de Apple y célebre creador del iPhone. La firma liderada por Sam Altman ha dejado entrever que no será un smartphone, pero no queda claro si se tratará de un pin, un auricular, un anillo o un objeto similar.

Una mujer realiza la demostración del Apple Watch Series 3 en la tienda Apple del distrito comercial de Omotesando hoy, jueves 22 de septiembre de 2017, en Tokio (Japón). Apple lanzó sus nuevos teléfonos inteligentes iPhone 8 y iPhone 8 Plus y la serie 3 de relojes Apple. EFE/FRANCK ROBICHON / FRANCK ROBICHON / EFE

¿Quién lo quiere?

El informe señala que Apple podría lanzar su nuevo dispositivo al mercado en 2027 y alcanzar los 20 millones de unidades vendidas. Sin embargo, aún está por ver si los consumidores realmente desean integrar otro objeto electrónico en su día a día, más aún tratándose de un pin que va pegado al cuerpo y que cuenta con 'ojos' y 'oídos' permanentemente activos.

Hace dos años, dos exempleados de Apple lanzaron un pin similar bajo la marca Humane AI. A pesar del hype inicial, el producto fue un fiasco tan grande que la compañía se vio obligada a cerrar y vender sus activos a HP.