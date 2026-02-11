La mitad de los españoles apoya la prohibición de X si sigue incumpliendo las leyes de privacidad de la UE

El 50% de los españoles apoya la prohibición de X en la Unión Europea si la red social propiedad del magnate tecnológico Elon Musk se niega a cumplir con la ley comunitaria en materia de privacidad y transparencia.

Una nueva encuesta realizada por YouGov muestra que España es el país europeo más proclive a la mano dura contra la plataforma digital anteriormente conocida como Twitter. Un 78% de los encuestados exige que se tomen "medidas adicionales" si no corrige la infracciones legales señaladas por la Comisión Europea.

El pasado 4 de diciembre, X fue multada con 120 millones de euros por un "diseño engañoso" y una "falta de transparencia" que violan la Ley de Servicios Digitales (DSA por sus siglas en inglés).

Si miramos los datos de cerca, el sondeo muestra que los votantes de Sumar (93%) y del PSOE (87%) son los que más apoyan tomar medidas contra X, mientras que esa cifra cae al 75% entre los del PP y a un 53% entre los de Vox. Un 81% de personas que se identifican con otros partidos políticos también apoya esa reacción.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la jornada ‘Formación Profesional y Empresa: la alianza que impulsa el futuro’, en el Ministerio de Educación, a 4 de febrero de 2026, en Madrid (España). La cita, en la que también interviene la ministra / Matias Chiofalo - Europa Press

Rechazo también en Europa

La encuesta de YouGov ha entrevistado a 1.000 personas en España, pero también en Alemania, Francia, Italia y Polonia. En esos países, el porcentaje de población que opta por vetar la red social del hombre más rico del mundo es ligeramente inferior, del 47%, mientras que el que pide adoptar nuevas medidas es del 70%.

El sondeo muestra como los votantes que se identifican con la extrema derecha son menos favorables a adoptar sanciones contra X, plataforma que Musk ha convertido en refugio de ideologías radicales y de mensajes de odio. En Alemania, un 41% de los votantes de Alternativa por Alemania (AfD), formación que reúne desde conservadores euroescépticos hasta neonazis, rechaza tomar medidas contra la red social. En Francia, una mayoría de los seguidores de Marine Le Pen sí apoya la mano dura, pero con un porcentaje significativamente inferior al de los votantes del presidente Emmanuel Macron.

En España, un 64% de los encuestados asegura que es más importante que Europa proteja la privacidad y la seguridad digital que su relación con Estados Unidos. En Alemania, el apoyo es de un 70% y en Francia del 73%.

Noticias relacionadas

"Los europeos están cansados de advertencias vacías. X ha sido sancionada, investigada y ha tenido todas las oportunidades para cumplir la ley, pero ha optado por reírse en la cara de la UE", ha afirmado Ava Lee, directora ejecutiva de People vs Big Tech, la coalición internacional de organizaciones de la sociedad civil que ha encargado la encuesta.