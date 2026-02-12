Diablo celebra 30 años con la nueva clase Brujo y actualizaciones importantes en toda la franquicia

Blizzard ha dejado una batería de jugosas novedades en el evento "Diablo en primer plano" por el 30.º aniversario de la franquicia, un especial que da inicio a un año de celebraciones infernales. La emisión presentó novedades sobre ‘Diablo IV’ y ‘Diablo Immortal’, además de anunciar el lanzamiento inmediato de “Reign of the Warlock”, una nueva actualización de contenido para ‘Diablo II Resurrected’.

Diablo II Resurrected recibe nueva clase después de 25 años

La clase Brujo aterriza en toda la línea actual de la marca y cada juego ofrece su propia versión, adaptada a distintos momentos de Santuario dentro de la cronología de Diablo. Por ejemplo, ya se puede jugar a “Reign of the Warlock”, que representa la primera nueva clase jugable añadida a ‘Diablo II’ en más de dos décadas. Esta variante se centra en invocar demonios, atraparlos y realizar transformaciones que amplían su dominio en el campo de batalla.

Nueva clase Brujo para Diablo / Blizzard

La actualización también introduce un nuevo aliciente al final de la aventura y ahora los jugadores pueden elegir qué actos convertir en aterrorizados, y con ello aumentar la dificultad y las recompensas. Al derrotar a jefes en dificultad Infierno, puedes obtener hasta cinco estatuas místicas. Al combinarlas, desbloqueas una nueva batalla contra los Antiguos Colosales, diseñada para poner a prueba las configuraciones avanzadas. Pero hay más, puesto que también se aplican mejoras en la calidad de vida, como filtros de botín, pestañas de alijo ampliadas y el nuevo sistema Crónica, que recoge el progreso del jugador y otorga recompensas adicionales.

Diablo II: Resurrected - Warlock Gameplay Trailer

Diablo Immortal apuesta por el regreso de Andariel

En 2026, ‘Diablo Immortal’ continúa la campaña con el arco Andariel Rises. La legendaria Doncella de la Angustia reaparece como protagonista del relato, mientras la llegada del Brujo se espera para el mes de junio. En esta adaptación, el Brujo se presenta como un maestro de la magia prohibida de los Vizjerei, capaz de controlar demonios como el Devorador de Almas. La hoja de ruta anual también incluye una nueva zona, eventos de temporada, colaboraciones y mejoras estructurales. Además, vuelve Lut Gholein, una ciudad clásica de ‘Diablo II’, ahora representada entre el caos del Distrito Común y la opulencia corrupta del Distrito Superior.

Lord of Hatred para Diablo IV llega en abril

La expansión Lord of Hatred para ‘Diablo IV’ se lanzará el 28 de abril y devuelve al jugador a una confrontación cara a cara con Mephisto. Además del Brujo, la expansión también añade la clase Paladín, creando un contraste entre el poder infernal y la luz divina. Esta versión la nueva clase aparenta ser la más agresiva, con cadenas de metal, llamas y habilidades para el brujo centradas en el control destructivo del campo de batalla.

La expansión también amplía los sistemas de final de juego. La función Planes de Guerra permitirá a los jugadores personalizar sus rutas de progresión, mientras que los encuentros de Odio de eco los pondrán a prueba con oleadas progresivas de enemigos. “El combate final tendrá lugar en la nueva región de Skovos, y estará vinculada a los orígenes de la humanidad en Santuario”.

Diablo 30th Anniversary Spotlight

El año de celebración culminará en la BlizzCon 2026

El evento destacado del 30.° aniversario marca el comienzo de un plan de contenido que culminará en la BlizzCon 2026, programada para los días 12 y 13 de septiembre. Con la introducción del Brujo en múltiples títulos y la expansión simultánea de los sistemas de juego, Blizzard apuesta por unificar la identidad de la franquicia y, al mismo tiempo, ampliar las posibilidades de juego. Este año da la sensación de que será uno de los más activos en la historia de la franquicia, mientras recoge tres décadas de evolución en el género de los RPG de acción.