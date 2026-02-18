Movistar KOI a un paso de sellar su billete para el fin de semana de las finales de LEC Versus en Badalona

Resta poco más de una semana para asistir al desenlace de la primera edición de LEC Versus en Badalona y los equipos están cada vez más cerca de sellar su presencia en el Olimpic Arena de Badalona. G2 Esports, Karmine Corp, Movistar KOI y Natus Vincere pelearán este viernes por dar un paso decisivo hacia el fin de semana de Badalona.

Recuento de bajas

La primera ronda de playoffs dejó cuatro eliminatorias que terminaron con el mismo resultado de 2-0. Ningún encuentro se fue al mapa decisivo y todos ellos estuvieron marcados por la contundencia de los equipos que venían como favoritos de la fase regular.

Movistar KOI parece haber dejado atrás la irregularidad de la primera fase y se mostró muy sólido en los dos mapas que ganó a Team Vitality. Su siguiente rival será Natus Vincere el próximo 20 de febrero. NAVI llega en muy buen momento tras ganar con mucha comodidad a Fnatic por 2-0. El ganador de esta eliminatoria garantizará su presencia como mínimo en el partido del cuadro inferior del sábado 28 de febrero que se disputará en Badalona.

La esquina de los vencedores

Por el otro lado del cuadro se verán las caras dos de los favoritos al título, G2 Esports y Karmine Corp. Ambos conjuntos vencieron por 2-0 en sus eliminatorias ante los equipos españoles Team Heretics y GIANTX, respectivamente. Team Heretics terminó la fase regular en racha, pero no pudo pelear la eliminatoria ante un G2 Esports que ha mostrado su mejor cara.

A GIANTX le tocó enfrentarse al rival más en forma de la competición, Karmine Corp. Los franceses han demostrado en lo que va de LEC Versus que son los grandes favoritos al título y han empezado los playoffs manteniendo su gran nivel y dominando al conjunto español en los dos mapas.

LEC Versus. / Cedida

¿Cómo queda el cuadro de los playoffs de LEC Versus?

De esta forma, en el cuadro inferior se dará un duelo español entre Team Heretics y GIANTX. Uno de los dos conjuntos quedará eliminado de los playoffs y el otro podrá seguir soñando con alcanzar las finales en Badalona. El otro enfrentamiento del cuadro inferior será entre Fnatic y Team Vitality. La próxima semana se conocerán los conjuntos que estarán en la gran final de Badalona del 27, 28 de febrero y 1 de marzo.