¿Por qué se ha retrasado el lanzamiento de MOUSE: P.I. For Hire?

El shooter en primera persona con gráficos inspirados en el estilo de animación clásico de los años 30 desplaza sus planes de estreno

MOUSE: P.I. For Hire

Alberto Yañez - Elsotanoperdido

Fumi Games y PlaySide Studios tienen malas noticias para aquellos que esperan el estreno de ‘MOUSE: P.I. For Hire’, el titulo narrativo de disparos en primera persona que adopta un estilo de animación en blanco y negro. Inspirado en los dibujos animados clásicos de los años 30 y plagado de referencias visuales a la versión de dominio público de ‘Steamboat Willie’, el proyecto originalmente programado para el 19 de marzo de 2026, llegará unas semanas después.

Cambio de planes

Concretamente, ‘MOUSE: P.I. For Hire’ se publicará el 16 de abril para PC y consolas. La justificación se asienta en la socorrida necesidad de garantizar la máxima calidad posible del producto en las etapas finales del desarrollo. En un comunicado conjunto, los estudios se explican en estos términos:

“Hola a todos. Hoy tenemos un anuncio importante que compartir con ustedes. Hemos decidido posponer la fecha de lanzamiento de MOUSE: P.I. For Hire al 16 de abril de 2026. A medida que nos acercamos a las etapas finales de desarrollo, queremos asegurarnos de dedicar el tiempo y el cuidado necesarios para que MOUSE: P.I. For Hire sea una experiencia inolvidable. Mantenemos nuestro objetivo inquebrantable de ofrecerles el mejor juego posible, y eso solo nos llevará unas semanas más. Nos entusiasma compartir más del juego con ustedes en los días previos al lanzamiento. Gracias de todo corazón por su increíble apoyo”, lamentan desde ambos equipos. Aunque también es posible que quisieran evitar una fecha de lanzamiento compartida con ‘Crimson Desert’ que, a pesar de pertenecer a otra especie, podría eclipsar el proyecto en sus primeras jornadas.

Fecha de lanzamiento de MOUSE: P.I. For Hire

Las aventuras de Jack Pepper

‘MOUSE: P.I. For Hire’ nos propone controlar al detective privado Jack Pepper en una aventura que combina acción, jazz y tiroteos en una ciudad corrupta. El exhéroe de guerra se verá empujado a investigar un caso de desaparición que acabará derivando en una trama de corrupción, secuestros y asesinatos en la ciudad de Mouseburg. Los gráficos combinan el encanto de la animación clásica con las mecánicas modernas de los shooters, incluyendo armas caricaturescas, potenciadores y combates contra jefes.

MOUSE: P.I. For Hire - Release Date Trailer

Precisamente, esa extraña mezcla de aventura con tono noir, banda sonora de jazz, planteamiento artístico, tono criminal y estructura de disparos lo sitúa entre el grupo de lanzamientos más interesantes del primer semestre del año. Independientemente de las motivaciones, tendremos que esperar hasta el 16 de abril de 2026 para experimentar las aventuras del detective ratón con la voz del famoso Troy Baker en PC (vía Steam), PS5, Xbox Series y Switch 2.

