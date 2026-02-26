Videojuegos
Blizzard anuncia Overwatch Rush, un juego de acción con héroes para iOS y Android
El proyecto está en una fase temprana, pero nace como juego independiente con un equipo dedicado
Alberto Yañez - Elsotanoperdido
La desarrolladora Blizzard quiere que ‘Overwatch’ también tenga una puerta de entrada pensada para pantallas pequeñas, partidas más directas y controles adaptados al tacto. Este es el punto de partida de ‘Overwatch Rush’, un nuevo shooter de héroes con cámara cenital anunciado por la compañía, que se está construyendo desde cero para móviles iOS y Android.
La desarrolladora ha querido dejar claro desde el primer momento que no estamos ante un “recorte” del ‘Overwatch’ principal. ‘Rush’ nace como una experiencia propia con sus reglas, ritmo y forma de contar el combate desde arriba. La idea es reconocer el universo, personajes e identidad, pero sin arrastrar al móvil lo mismo que ya existe en PC y consolas.
Para ello, se ha confirmado que ‘Overwatch Rush’ está siendo desarrollado por un grupo dedicado con trayectoria en juegos para móviles, separado del Team 4, que continúa trabajando en ‘Overwatch’ y en su hoja de ruta habitual. Este es un matiz importante, ya que permite que ambos proyectos respiren a la vez, cada uno con prioridades distintas, sin que uno tenga que “robar” tiempo al otro.
Free to play con compras dentro de la app
Con el juego aún en una etapa temprana, Blizzard no ha concretado fechas ni ha entrado en detalles de contenido, pero sí ha dejado una línea bastante definida sobre cómo quiere que funcione. ‘Overwatch Rush’ será free to play, con compras dentro de la aplicación. La promesa, eso sí, es que el resultado de las partidas dependa sobre todo de la destreza del jugador y el trabajo en equipo.
En paralelo, el estudio también tiene especial interés en comprobar el rendimiento del juego. En dispositivos móviles, la estabilidad del servidor y el comportamiento técnico son algunos de los aspectos que marcan la diferencia. Llegados a este punto, desde Blizzard quieren asegurarse que ese feedback sirva para pulir la base técnica, mejorar la posible estabilidad y, sobre todo, optimizar el funcionamiento general.
Overwatch seguirá recibiendo contenido en PC y consolas
Sobre el papel, el mensaje es sencillo. ‘Overwatch Rush’ quiere ser una forma nueva de jugar en este universo, aprovechando una cámara cenital que cambia la lectura del espacio, distancias y el control del combate. Al mismo tiempo, la compañía quiere transmitir tranquilidad a los jugadores de la entrega principal, ya que ‘Overwatch’ continuará en marcha con novedades y apoyo para PC y consolas.
Overwatch Rush - Early Development
Ahora queda lo de siempre. Ver cómo aterriza la propuesta y se siente el control en los dispositivos móviles, además de comprobar qué tal encaja esa perspectiva con el ADN de la franquicia. En principio, Blizzard ya ha dado el primer paso enseñando el proyecto y dibujando sus intenciones. El siguiente, cuando lleguen las pruebas, será comprobar si todo esto se traduce en un juego sólido y con personalidad propia.
- Un conductor sin carnet y positivo en drogas huye de un control, embiste a dos policías locales, les causa lesiones y les destroza el frontal del coche en Cáceres
- Más de 16.000 personas se darán cita en la Feria Agroalimentaria de Valdefuentes, que hará un homenaje al cantaor flamenco Juando
- Desmontando el Hilton de Godoy en Cáceres: jardines, gastronomía, artesanía y arte con 3,7 millones en fondos FEDER
- Buscan a un 'therian' en la Facultad de Magisterio de Cáceres
- Impuestos, campo y Almaraz: las bases del posible acuerdo PP-Vox en Extremadura
- La Guardia Civil busca a un hombre de 59 años desaparecido en la alquería hurdana de Cerezal
- De los cubatas por 12 pesetas a nuevas viviendas en bajos comerciales de La Madrila Alta de Cáceres
- Cuatro años esperando una vivienda social en Plasencia y se queda fuera: 'Tengo un niño menor y en un mes nos tenemos que ir del piso