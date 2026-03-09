Monster Hunter Stories 3 inaugura la temporada de caza en consolas y PC

Un lunes más, volvemos con las novedades más relevantes del sector del entretenimiento electrónico. En concreto, vamos a repasar los videojuegos que se lanzarán entre el 9 y el 13 de marzo en PC, PS5, Xbox Series, Switch y Switch 2, en un listado donde conviven algunas producciones muy esperadas y un buen puñado de propuestas independientes igual de interesantes.

Para comenzar, los próximos días se publica ‘Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection’ en PS5, Xbox Series, PC y Switch 2. También llega ‘WWE 2K26’ junto a la propuesta de acción cooperativa para hasta cuatro jugadores de ‘John Carpenter's Toxic Commando’ y la aventura de velocidad ‘RoadOut’, entre muchas otras opciones. A continuación, tienes la lista completa con las plataformas en las que estarán disponibles y sus fechas de lanzamiento.

Lunes 9 de marzo

‘Cargo Hunters’ (PC)

Martes 10 de marzo

‘Ranger’s Path: National Park Simulator’ (PC)

Miércoles 11 de marzo

‘Piece by Piece’ (PC)

‘Mama’s Sleeping Angels’ (PC)

Jueves 12 de marzo

‘1348 Ex Voto’ (PS5, PC)

‘DarkSwitch’ (PC)

‘GreedFall 2: The Dying World’ (PS5, Xbox Series, PC)

‘RoadOut’ (PS5, Xbox Series, PC, Switch)

‘Collector’s Cove’ (PS5, Switch, PC)

‘John Carpenter’s Toxic Commando’ (PS5, Xbox Series, PC)

Este shooter en primera persona, desarrollado por Saber Interactive y publicado por Focus Entertainment, apuesta por la acción en equipo con partidas para hasta cuatro usuarios. El juego reúne terror, estética de serie B y un tono descarado, con una identidad muy ligada al imaginario del propio John Carpenter. La premisa arranca en un futuro cercano. Un experimento para aprovechar la energía del núcleo terrestre sale mal y libera una amenaza que convierte el terreno en lodo y a los humanos en criaturas no muertas. Ante ese desastre, la solución pasa por enviar a los llamados Toxic Commandos, un grupo de mercenarios que, dicho de forma sencilla, están lejos de ser la opción más refinada.

John Carpenter's Toxic Commando – Tráiler

Viernes 13 de marzo

‘Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection’ (PS5, Xbox Series, PC, Switch 2)

‘Twisted Reflection’ es el tercer gran episodio de la línea ‘Stories’ dentro del universo ‘Monster Hunter’. A diferencia de la serie principal, aquí no estamos ante un juego de caza en tiempo real, ya que se plantea como un RPG por turnos centrado en los Riders, personajes que conviven con monstruos y luchan junto a ellos. Su historia gira en torno a Azuria y Vermeil, dos naciones que avanzan hacia el colapso mientras una invasión de cristal devora el entorno. En medio de ese panorama aparece un huevo misterioso del que nacen dos Rathalos, una criatura que se daba por extinguida. Ese hallazgo complica todavía más la situación política y da a la trama un tono más sobrio que en juegos anteriores.

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection – Tráiler

‘Pizza Slice’ (PC)

‘Lucid Blocks’ (PC)

‘WWE 2K26’ (PS5, Xbox Series, PC, Switch 2)

‘WWE 2K26’ es la nueva entrega anual de la serie de lucha libre de 2K, desarrollada por Visual Concepts. El juego mantiene la línea de sus entregas más recientes y reproduce el espectáculo de WWE con una plantilla muy amplia, combates con reglas especiales y varios modos para jugar en solitario durante bastante tiempo. En esta ocasión, 2K habla de más de 400 Superstars y Legends, del mayor plantel de la historia de la serie, y utiliza a CM Punk como uno de los grandes reclamos de su modo Showcase.

The Show Takes Over - Launch Trailer

De la caza al ring

Después de varios días con lanzamientos muy repartidos entre PC y consolas, el cierre de la semana encuentra sus mejores bazas en ‘Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection’ y ‘WWE 2K26’. El primero lleva el universo de Capcom hacia una aventura de corte rolero, mientras que el segundo recupera el espectáculo de la lucha libre con una entrega repleta de combates especiales, un plantel multitudinario y el formato habitual de la serie de 2K.