Project Helix: el híbrido Xbox-PC de Microsoft se remonta a hace una década

Tras un largo proceso para unificar gradualmente su entorno, Microsoft ha terminado por confirmar que Project Helix, la nueva plataforma de Xbox, será un híbrido entre consola y PC. Pero lejos de tratarse de una iniciativa precipitada, el gigante de Redmond llevaba casi 10 años considerando la creación de un proyecto similar.

Rastros de hace una década

Si recordamos un artículo de Kotaku de 2016, el medio especializado ya señaló que el nombre "Project Helix" se empleaba internamente por Microsoft para indicar un plan a largo plazo centrado en promover la convergencia de los entornos Xbox y Windows. Esto no implica que el gigante tecnológico haya estado desarrollando la misma consola durante una década, sino que el concepto y la dirección tecnológica ligada a la nueva Xbox se remontan a hace una década aproximadamente, concretamente durante el ciclo de vida de Xbox One.

Project Helix: el híbrido Xbox-PC / Microsoft

Ya en 2015, Microsoft comenzó a integrar de manera más amplia el entorno Windows 10 con el sistema operativo de la consola Xbox mediante una arquitectura compartida llamada OneCore. Esta iniciativa representó el primer intento concreto de unificar ambas plataformas, permitiéndolas compartir numerosos componentes de software y herramientas de desarrollo. En los años siguientes, la multinacional continuó desarrollando ese proceso a través de diversas tecnologías compartidas, como DirectStorage y la arquitectura de transmisión de datos Velocity Architecture.