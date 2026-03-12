Juegos Online
PlayStation Plus Extra y Premium confirma su catálogo de novedades para marzo
La actualización estará disponible el 17 de marzo y sumará ocho incorporaciones al catálogo Extra y Premium, además de un clásico de lucha
Alberto Yañez - Elsotanoperdido
Sony ha revelado los juegos que llegarán al catálogo de PlayStation Plus en marzo para los suscriptores de los planes Extra y Premium. Entre las incorporaciones de este mes se encuentran ‘Warhammer 40,000: Space Marine 2’, ‘EA Sports Madden NFL 26’, ‘Persona 5 Royal’ y ‘Blasphemous 2’. Todos los títulos estarán disponibles a partir del 17 de marzo, ampliando el catálogo del servicio con juegos de acción, rol, deportes y otras propuestas. Además, los suscriptores del plan Premium recibirán el clásico arcade ‘Tekken Dark Resurrection’.
PlayStation Plus Extra y Premium marzo 2026:
'Warhammer 40,000: Space Marine 2' (PS5).
'EA Sports Madden NFL 26' (PS5).
'Persona 5 Royal' (PS5 y PS4).
'Persona 5 Royal – Ultimate Edition' (PS4).
'Blasphemous 2' (PS5 y PS4).
'Metal Eden' (PS5).
'Lord of the Rings: Return to Moria' (PS5).
'Astroneer' (PS5 y PS4).
'Tekken Dark Resurrection' PS Plus Premium (PS5 y PS4).
Persona 5 Royal – Tráiler
Los juegos essential de marzo ya están disponibles para canjear
Además de los juegos que se añadirán a los niveles Extra y Premium la próxima semana, los títulos del plan más básico de PS Plus en marzo ya están disponibles para canjear. Los títulos en esta ocasión son:
‘PGA Tour 2K25’ (PS5)
‘Monster Hunter Rise’ (PS4 y PS5)
‘Slime Rancher 2’ (PS5)
‘The Elder Scrolls Online Collection: Gold Road’ (PS4 y PS5)
