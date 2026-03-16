“¿Alguien tiene RAM?" Valve intenta sortear la escasez de componentes para mantener el lanzamiento de Steam Machine

El regreso de Valve al mercado del hardware con la nueva generación de Steam Machines se ve condicionado por los problemas logísticos arrastrados por la escasez de memoria. Durante una presentación en la GDC 2026, Kaci Aitchison Boyle y Tom Giardino, representantes de la casa estadounidense, aseguraron que Valve mantiene sus previsiones iniciales para lanzar la consola, el visor Steam Frame y el nuevo Steam Controller este año, pero no ocultan su incomodidad ante el rumbo de la situación. En un momento de la charla que llamó la atención de los desarrolladores allí presentes, dejaron caer un comentario en tono de broma al decir: “Si alguien tiene acceso a una gran cantidad de memoria RAM. Estamos interesados en comprarla”.

Interesados en comprar memoria

El problema radica en la insaciable necesidad de los centros de datos para inteligencia artificial. El incremento de la demanda de memoria y almacenamiento ha disparado los precios y ha complicado el acceso a componentes destinados a electrónica de consumo. Valve, que había previsto un lanzamiento a principios de 2026, ha tenido que revisar de forma constante su previsión de salida. De hecho, lo que antes figuraba como “principios de 2026” se ha reformulado como “primer semestre del año”. Aun así, la propietaria de Steam mantiene entre sus objetivos la circulación del hardware en 2026, aunque admite que el suministro de componentes condicionará el volumen de la producción, así como la fecha y el precio.

Valve componentes de RAM / Agencias

¿Steam Machine será más cara?

Para atraer usuarios a su entorno digital, Valve lleva años apostando por subvencionar o mantener márgenes bajos en su hardware, como ya ocurrió con Steam Deck, pero la crisis de la RAM podría desembocar en un cambio de política comercial. Distintos analistas sugieren que el precio final de las nuevas Steam Machines podría situarse por encima de las primeras estimaciones. El escenario original apuntaba a un sistema capaz de ejecutar juegos en 4K a 60 FPS mediante FSR a un precio competitivo, pero bajo esta escalada de costes, algunos expertos ya sitúan la horquilla de lanzamiento entre 800 y 1.000 euros.

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No hay cambios en los plazos de estreno

A pesar de los condicionantes logísticos, en Valve quieren remarcar que la salud de la red comercial de Steam nunca ha sido mejor, después de precisar que 5.863 juegos generaron más de 100.000 dólares en la plataforma durante 2025. Ese comportamiento podría brindar a la compañía el respaldo necesario para absorber parte de los costes y mantener sus planes en hardware. Ahora, el efecto inmediato para el consumidor deja entrever una disponibilidad inicial más limitada, similar a lo que sucedió al inicio de la vida de Steam Deck.