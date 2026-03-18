Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Brecha demográficaFuente FríaVivienda CáceresSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Videojuegos

Xbox Game Pass afronta el cierre de marzo con Disco Elysium, Resident Evil 7 y Final Fantasy IV

Xbox ya ha puesto nombres y fechas a la siguiente remesa de incorporaciones para Game Pass que servirán para cerrar el mes y arrancar abril

Títulos de Xbox Game Pass.

Títulos de Xbox Game Pass.

Carlos de Ayala - Elsotanoperdido

Los canales oficiales de Microsoft confirman la llegada de una nutrida batería de juegos repartidos a lo largo las próximas semanas para los suscriptores de Xbox Game Pass. Para comenzar, ya se puede descargar 'South of Midnight' y 'The Alters' en los planes Game Pass Premium. Inmediatamente después se podrá jugar a ‘Disco Elysium’, que es uno de los RPG narrativos más premiados de la década, seguido del regreso de ‘Resident Evil 7’ a finales de mes. Este último, en particular, adquiere importancia en un momento muy dulce para la franquicia de Capcom con el éxito de ‘Requiem’.

Producciones para todos los paladares

El servicio también continúa sirviendo como plataforma para la expansión de la franquicia conocida anteriormente como ‘Yakuza’, con la incorporación de ‘Like a Dragon: Infinite Wealth’ el 24 de marzo, algo que garantiza decenas de horas de contenido con sabor oriental.

Disco Elysium - Launch Trailer

Tráiler de lanzamiento de Disco Elysium.

Ya disponible:

  • 'DreamWorks Gabby’s Dollhouse Ready to Party' - (nube, Xbox Series X|S y PC)
  • 'South of Midnight' - (nube, consola, portátil y PC)
  • 'The Alters' - (nube, Xbox Series X|S y PC)

Próximamente:

  • 'Disco Elysium' - 19 de marzo (nube, Xbox Series X|S y PC)
  • 'Like a Dragon: Infinite Wealth' - 24 de marzo (nube, consola, portátil y PC)
  • 'Absolum' - 25 de marzo (nube, Xbox Series X|S y PC)
  • 'Nova Roma' - 26 de marzo (PC)
  • 'The Long Dark' - 30 de marzo (nube, consola y PC)
  • 'Resident Evil 7: Biohazard' - 31 de marzo (nube, consola y PC)
  • 'Barbie Horse Trails' - 2 de abril (nube, consola, portátil y PC)
  • 'Clair Obscur Expedition 33' - 2 de abril (nube, Xbox Series X|S, portátil y PC)
  • 'Final Fantasy IV' - 7 de abril (nube, Xbox Series X|S y PC)

Noticias relacionadas

Clair Obscur: Expedition 33 - Launch Trailer

Video de lanzamiento de Clair Obscur: Expedition 33.

Cuenta atrás para salir

También conviene apuntar que 'Peppa Pig World Adventures' y 'Mad Streets' saldrán del catálogo el 31 de marzo, útil si tienes pendiente de cerrar alguna partida antes de que desaparezcan. En paralelo, la compañía ha anunciado novedades para 'Valorant' y la temporada 19 de 'Sea of Thieves', otros dos éxitos que ayudan a redondear una rotación bastante completa dentro de lo que nos tiene acostumbrado el propio servicio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cierra la ITV del polígono de Capellanías en Cáceres
  2. La Guardia Civil analiza una prenda íntima y un mechón de pelo que guardaban los asesinos de Francisca Cadenas
  3. Mérida tira el muro que tapaba Santa Eulalia y el monumento vuelve a abrirse a la ciudad
  4. La propuesta más ambiciosa para el futuro autobús urbano de Cáceres plantea crear una nueva línea circular y suprimir la 6
  5. Los perfiladores de la Guardia Civil predijeron quiénes eran los asesinos de Francisca Cadenas: 'un vecino de una vivienda próxima al túnel
  6. Once establecimientos de Malpartida de Cáceres participarán en la programación gastronómica de la Cuaresma 2026
  7. Pescueza se prepara para recibir a más de 12.000 visitantes en el Festivalino, cita clave de la provincia de Cáceres
  8. Extremadura busca 1.000 trabajadores para la cereza: estos son los puestos y cómo apuntarse

EEUU estima que el régimen iraní "permanece intacto", si bien está "muy debilitado" por los ataques a su cúpula

EEUU estima que el régimen iraní "permanece intacto", si bien está "muy debilitado" por los ataques a su cúpula

CIEM pide un gobierno estable en Extremadura antes de Semana Santa por el impacto de la incertidumbre

CIEM pide un gobierno estable en Extremadura antes de Semana Santa por el impacto de la incertidumbre

El Badajoz pasa del calor del hogar a un nuevo puerto de montaña

El Badajoz pasa del calor del hogar a un nuevo puerto de montaña

El cartel de la Semana Santa de Plasencia, con la Dolorosa de Brea, se presenta este jueves, en la Catedral Vieja

El cartel de la Semana Santa de Plasencia, con la Dolorosa de Brea, se presenta este jueves, en la Catedral Vieja

Mérida inicia el camino para lograr el sello de Ciudad Amiga de la Infancia de UNICEF

Mérida inicia el camino para lograr el sello de Ciudad Amiga de la Infancia de UNICEF

Tres días de magia y humor con la séptima edición de 'Cáceres Mágico'

Tres días de magia y humor con la séptima edición de 'Cáceres Mágico'

La Asociación Cívica de Badajoz rechaza el proyecto de ascensor en la Alcazaba por considerarlo una "agresión directa al patrimonio histórico"

La Asociación Cívica de Badajoz rechaza el proyecto de ascensor en la Alcazaba por considerarlo una "agresión directa al patrimonio histórico"
Tracking Pixel Contents