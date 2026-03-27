Dying Light: The Beast estrena Restored Land Edition junto a un modo de supervivencia extremo

Techland ha anunciado oficialmente el lanzamiento de 'Dying Light: The Beast Restored Land Edition', una nueva versión del juego que amplía la experiencia con contenido inédito y condiciones mucho más exigentes para sobrevivir. La actualización ya está disponible para todas las versiones en las que se ha comercializado el título.

Todo es más duro en Restored Land

La novedad más importante del paquete se concentra en “Restored Land”, una experiencia para un jugador diseñada para endurecer las condiciones. Por ejemplo, en este modo, los zombis eliminados no reaparecen, los objetos saqueados tampoco vuelven a estar disponibles y los contenedores ofrecen menos suministros. Las tiendas, por su parte, cuentan con menos existencias y precios más altos, de manera que se exige una administración mucho más cuidada de todo lo que se encuentra por el camino.

Pero hay más, porque bajo estas nuevas condiciones, actividades como los convoyes, las zonas oscuras y las colmenas de coléricos solo se completan una vez. A eso se une una mayor presión sobre las necesidades de supervivencia, con el hambre y la gestión de la batería de la linterna añadiendo complicaciones en un contexto mucho más escaso en recursos.

Dying Light. / Cedida

Una sola oportunidad

La casa de entretenimiento polaca también ha incorporado la opción “Una vida”, una vertiente que te concede una sola oportunidad para completar toda la experiencia de “Restored Land”. Es decir, si el jugador muere, la partida se borra y habrá empezar desde cero. Como puedes imaginar, concluir el juego en ambas variantes te permitirá conseguir recompensas especiales. No obstante, este espacio también introduce una forma distinta de recorrer el mapa, puesto que a medida que el jugador limpia distintas zonas, esas áreas pueden recuperarse poco a poco y volver a llenarse de supervivientes que regresan al entorno y retoman sus tareas habituales. En realidad, se trata de un cambio importante dentro del juego, al abrir la puerta a que la vida vuelva a abrirse paso en lugares que habían quedado arrasados.

La caza motorizada del zombi

Junto a ello, la actualización también incorpora los “Rallies de atropellamientos”, que son unas pruebas con vehículos centradas en aplastar zombis mientras se busca la mejor ruta posible por el mundo abierto. También podrás consultar tu rendimiento en estos rallies mediante las clasificaciones de amigos, mientras que las clasificaciones globales quedarán reservadas a consolas.

The Beast Restored Land Edition

El paquete trae también 33 nuevos encuentros de misión, nuevos remates, 7 logros, 5 alijos ocultos, encuentros de alto riesgo con zombis que entregan mejores recompensas, mejoras en el combate y en el cooperativo, junto a varias modificaciones generales en su rendimiento.

Dying Light: The Beast Restored Land – Tráiler

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En paralelo, 'Dying Light: The Beast Restored Land Edition' reúne el juego base, el nuevo contenido principal y todas las mejoras publicadas hasta la fecha en un único paquete. Entre ellas figuran los Niveles Legendarios, Nueva Partida+, el trazado de rayos en PC, modo Pesadilla, nuevos remates y cientos de mejoras aplicadas al parkour, juego y al apartado visual y sonoro. Techland ha confirmado, por último, que los jugadores que ya tengan la edición estándar recibirán la mejora a 'Restored Land Edition' de forma automática.