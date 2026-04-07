Tras años de espera, State of Decay 3 emerge de la oscuridad con una prueba pública

Microsoft, a través de su estudio Undead Labs, ha anunciado que en mayo dará comienzo una serie de pruebas alfa para ‘State of Decay 3’. La inscripción ya está abierta, así que cualquier interesado puede apuntarse de forma gratuita a la lista de espera. La inscripción para participar en estos primeros pasos en público se realiza en la web oficial del playtest y si un usuario recibe la invitación, deberá continuar el proceso a través de un enlace enviado por correo electrónico, aunque el estudio ya avisa que entrar en la lista no garantiza el acceso a esta primera ronda de pruebas.

En todo caso, Undead Labs ha confirmado que habrá más oportunidades para participar a lo largo del año, así que el proceso no quedará limitado a esta convocatoria inicial. “Si no te contactamos en esta ronda, no te preocupes, mantendremos tu nombre en la lista y tendrás muchas otras oportunidades a lo largo del año”, afirma el estudio.

State of Decay 3 – Tráiler

Seis años desde su anuncio

Se trata de una aventura de supervivencia en mundo abierto ambientada varios años después de un apocalipsis zombi que casi acabó con la humanidad. Con la plaga de sangre todavía presente y con un grupo de supervivientes que debe recuperar terreno y levantar una vida propia, la entrega se presentó por primera vez en el Xbox Games Showcase de julio de 2020 con un tráiler y volvió a mostrarse el pasado verano con un nuevo vídeo. En ese segundo anticipo, se explicó que estaban trabajando en un mundo más grande y compartido que avanzará en el tiempo para mostrar cómo la naturaleza se ha adaptado a los zombis, con contexto para sus historias y una forma de cooperación en línea menos rígida.

El juego no existía

En una entrevista con Sunny Games, el director ejecutivo del estudio, Philip Holt, ha admitido que la secuela se anunció mucho antes de lo debido. Según él, esto provocó que el vídeo promocional generara expectativas poco realistas e incluyera elementos que ni siquiera estaban planeados. Holt afirma que, cuando recibió su primer tráiler, ‘State of Decay 3’ era poco más que un documento de texto. Asegura que el material publicado estaba completamente pre-renderizado y solo tenía como objetivo explorar algunos conceptos que sus equipos consideraban interesantes.

State of Decay 3 – Alpha Announce

Haciendo cuentas, eso significa que este verano se cumplirán seis años desde aquel teatro en la presentación oficial y, más que sacar conclusiones sobre su desarrollo, la novedad pasa hoy por el arranque de sus pruebas alfa en mayo. De modo que esta primera ronda servirá para empezar a recoger impresiones reales sobre el estado actual del proyecto.

El ejecutivo defiende que el futuro no reside simplemente en vender dispositivos, tiene que ver con construir universos donde la gente quiera quedarse. En este escenario, es donde pretenden que PlayStation deje de ser una simple consola para convertirse en un punto de encuentro entre tecnología, narrativa, música y experiencia.

De cara al futuro

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