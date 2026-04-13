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El profesor Layton y el Nuevo Mundo a vapor no será exclusivo de Nintendo

Además de Switch y Switch 2 también se lanzará para PC y PS5 hacia finales de 2026

Profesor Layton.

Profesor Layton.

Alberto Yañez - Elsotanoperdido

Cuando prácticamente se daba por hecho el lanzamiento de ‘El profesor Layton y el Nuevo Mundo a vapor’ para las consolas de Nintendo, los responsables de Level-5 han anunciado por sorpresa que la próxima entrega de su línea de aventuras, fantasía y puzles no solo se lanzará para Switch y Switch 2, ya que también tendrá versiones para PC y PS5.

La revolución del vapor

"El profesor Layton y el Nuevo Mundo a vapor" transcurre un año después de los acontecimientos de "El profesor Layton y el futuro perdido", y presenta una nueva historia en la ciudad de Steam Bison, ubicada en Estados Unidos, presentada como "un nuevo mundo maravilloso que ha superado incluso a Londres en su rápido desarrollo, impulsado por la revolucionaria tecnología del vapor".

Profesor Layton.

Profesor Layton. / .

Sin embargo, el entusiasmo de los ciudadanos por los grandes avances tecnológicos se verá frustrado por un misterioso incidente, que precisamente llevará al profesor Hershel Layton y al joven Luke Triton hasta su próxima gran aventura. Allí se encontrarán con otros personajes como Elinora Allinston, Elida Allinston, Eggmuffin Sonder, Bolt Allinston, el sheriff Bobsley, Falcon y Mystella.

No obstante, mientras esperamos más información sobre el lanzamiento de esta nueva aventura detectivesca, no está de más repasar las cifras de ventas actualizadas de la serie en su conjunto, que se pueden encontrar en la ficha oficial del juego en Nintendo.

18 millones de copias vendidas desde su estreno

Desde el lanzamiento del primer juego (‘El profesor Layton y la villa misteriosa’), publicado originalmente para Nintendo DS en 2007 hasta la fecha, la franquicia de Level-5 ha vendido más de 18 millones de copias. Sin embargo, no existen cifras de ventas concretas para cada entrega de la franquicia, únicamente el dato global compartido por Nintendo sobre la serie.

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Professor Layton and the New World of Steam – Trailer

Video de YouTube sobre Profesor Layton.

¿Cuándo se lanzará 'El Nuevo Mundo a vapor'?

Los jugadores llevan tiempo esperando el regreso del perspicaz profesor, y por ahora solo queda saber cuándo estará disponible exactamente ‘El profesor Layton y el Nuevo Mundo a vapor’, que tiene versiones confirmadas en Switch y Switch 2, PC y PS5 para el tramo final de año.

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