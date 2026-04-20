Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Investidura de GuardiolaAVECáceres barrio a barrioSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Tim Cook dejará de ser director ejecutivo de Apple en septiembre y su sustituto será John Ternus

El nuevo puesto de Cook será presidente ejecutivo del consejo de administración

Tim Cook dejará de ser director ejecutivo de Apple.

Tim Cook dejará de ser director ejecutivo de Apple. / EP

EFE

Nueva York

La tecnológica Apple anunció este lunes que Tim Cook dejará de ser su director ejecutivo el próximo septiembre, cuando será reemplazado por John Ternus, vicepresidente sénior de Ingeniería de Hardware.

Cook pasará a ser el presidente ejecutivo del consejo de administración de Apple, según informó la compañía en un comunicado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents