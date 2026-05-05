¿La tecnología Wi-Fi 6 mejora la conexión a internet en Switch 2?

Entender cómo funciona la conectividad de Switch 2 puede resultar algo confuso al principio. La compatibilidad Wi-Fi 6 de la híbrida más potente de Nintendo opera en las bandas de 2,4 GHz y 5 GHz, utilizando tecnologías específicas para gestionar varios dispositivos conectados al mismo tiempo con una menor pérdida de rendimiento. No obstante, si tienes un router antiguo, no hace falta preocuparse, porque la consola también es compatible con los estándares anteriores, entre ellos Wi-Fi 5, por tanto, no necesitas uno nuevo para jugar online o acceder a Nintendo eShop, aunque este sí puede ayudar a mejorar la estabilidad y velocidad de descarga en redes domésticas con varios dispositivos conectados.

Rendimiento y latencia de la red en Switch 2

Nintendo Switch 2 es capaz de ofrecer una salida de vídeo de hasta 4K a 60 fotogramas por segundo cuando está conectada a la base en modo TV, pero esa prestación pertenece al rendimiento gráfico de la consola y del televisor, no al Wi-Fi, que condiciona las descargas, el acceso a Nintendo eShop y el juego online, pero no determina la resolución de la imagen. Es decir, en partidas multijugador online, la calidad de la experiencia depende en gran medida de la infraestructura de red doméstica.

Nintendo Switch. / Cedida

Por poner un ejemplo, en las carreras multijugador de 'Mario Kart World' con hasta 24 jugadores simultáneos, una conexión más estable y con menor latencia contribuye a reducir el retardo en redes congestionadas, ya que Wi-Fi 6 incorpora tecnología OFDMA, que reparte mejor el tráfico entre dispositivos, mejora la eficiencia de la red y ayuda a mantener velocidades constantes cuando hay varios equipos conectados al mismo punto de enlace. Es aquí donde la tecnología Wi-Fi 6 resulta más interesante, en entornos con una alta densidad de equipos activos, como hogares con varias consolas, televisores inteligentes, teléfonos móviles, ordenadores y tabletas funcionando a la vez, ya que este estándar reduce los cuellos de botella y ayuda a mantener una conexión más estable incluso con un uso prolongado, siempre que la cobertura, calidad de la línea y la configuración de la red ofrezcan las condiciones adecuadas.

Bandas de frecuencia y el mito de los 6 GHz

La consola puede utilizar las bandas de 5 GHz y 2,4 GHz para acceder a Nintendo eShop y jugar online, por lo que la banda de 2,4 GHz sigue siendo válida. Conviene no confundir Wi-Fi 6 con la frecuencia de 6 GHz, ya que esta banda está asociada a Wi-Fi 6E, una revisión posterior que lleva las mejoras de este estándar a ese espectro y que Switch 2 no utiliza. Por tanto, la consola no accede a la banda de 6 GHz y pasar a un router Wi-Fi 6 circunscribe sus ventajas entre descargas más rápidas, una reducción de la latencia durante el juego online y una conexión más estable en hogares con varios dispositivos conectados.

Mario Kart World – Tráiler

Donde el Wi-Fi 6 ofrece su mejor versión

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En resumen, aunque Switch 2 es compatible con Wi-Fi 6, no necesita un router de última generación para funcionar correctamente online, ya que con un punto de acceso Wi-Fi 5 los juegos seguirán operando con normalidad, si bien en determinados entornos puede desembocar en una latencia algo mayor, descargas más lentas y una conexión menos estable cuando varios dispositivos usan la red al mismo tiempo. Pero si la consola se usa en modo televisor, la conexión por cable mediante el puerto LAN de la base se mantiene como la alternativa más recomendable si se quiere conseguir la mayor estabilidad posible. ¿Ahora entiendes mejor la conectividad de Switch 2?