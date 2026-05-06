Xbox reestructura su equipo directivo con perfiles procedentes de CoreAI

Nombrada nueva responsable de Xbox en febrero de este año, Asha Sharma llegó a la división prometiendo que no llenaría Xbox de contenido de baja calidad generado con IA, defendiendo una forma distinta de entender el uso de esta tecnología dentro de la división, más vinculada al trabajo interno, la plataforma y herramientas de desarrollo que a una presencia indiscriminada de IA generativa. Sin embargo, la nueva responsable de Xbox no ha tardado en remodelar el equipo directivo, que desde el martes 5 de mayo incorpora en puestos de responsabilidad a varios de sus antiguos compañeros de CoreAI, el área de Microsoft dedicada a la inteligencia artificial.

Nuevo equipo directivo

La nueva estructura queda recogida en un memorando enviado a los empleados al que ha tenido acceso el medio especializado The Verge, en el que Sharma explica que la reorganización implicará la salida de algunos empleados, mientras que otros asumirán nuevas responsabilidades. El documento también revela que Jared Palmer asumirá el cargo de vicepresidente de ingeniería y asesor técnico de Sharma.

Además, el equipo de Xbox también contará con la incorporación de Tim Allen, que fue vicepresidente de diseño en CoreAI y vicepresidente sénior en GitHub. Al explicar este reparto de funciones, Sharma considera que su papel será fundamental para integrar áreas como el diseño de producto, investigación y la creatividad, siempre con el objetivo principal de mejorar la experiencia de los jugadores.

Jonathan McKay, procedente de CoreAI, también se integra al equipo tras ejercer como jefe de crecimiento de la división de inteligencia artificial y se encargará de la plataforma de datos y analítica. A su lado estará el exgerente general Evan Chaki, liderando un equipo centrado en "eliminar el trabajo repetitivo, simplificar el desarrollo y mejorar nuestra forma de operar".

Xbox apuesta por perfiles técnicos

El denominador común entre los nuevos ejecutivos de Xbox es que todos han trabajado en un área donde Microsoft ha invertido considerablemente. Además, sus perfiles son diferentes y pueden ampliar las capacidades de la división de consolas sin presentar la IA como base de toda su estrategia. Estos profesionales tienen experiencia en el análisis de información corporativa para identificar oportunidades de crecimiento, tarea que asumirá Jonathan McKay dentro del nuevo equipo. Aun así, Sharma ha matizado que la inteligencia artificial tendrá un uso más acotado en Xbox, con aplicaciones en mejoras gráficas y optimización de los sistemas de búsqueda.

Tampoco podemos obviar que esta reordenación se anuncia poco después de que Microsoft anunciase que retirará Copilot en dispositivos móviles y no lo seguirá desarrollando para consolas Xbox, un movimiento que matiza la interpretación de una apuesta indiscriminada por la IA, situando la reorganización en un terreno más técnico, vinculado a la plataforma, herramientas internas y la experiencia de jugadores y desarrolladores.

La era We Are Xbox

La reorganización se produce tras el memorando "We Are Xbox", firmado por Sharma y Matt Booty, en el que Microsoft plantea una Xbox asequible, más vinculada a cada usuario y abierta, en la que consola, PC, móvil y nube forman parte de una misma plataforma. La compañía también ha ido dejando atrás el nombre Microsoft Gaming para volver a usar Xbox como denominación principal.

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Con este nuevo reparto interno, la división reordena gran parte del equipo que dependía de Sarah Bond, que dejó Microsoft en febrero y se mantuvo como asesora especial de Sharma durante la transición, con la excedencia tras el verano de la vicepresidenta corporativa de Dispositivos, Roanne Sones, que seguirá como asesora, y la salida del vicepresidente corporativo de Experiencia de Usuario, Kevin Gammill, tras casi 20 años en la compañía. Jason Ronald, vicepresidente de Próxima Generación, permanecerá en el equipo y asumirá más responsabilidades relacionadas con Project Helix, aunque su nuevo papel no se ha concretado por ahora. Ahora falta comprobar en qué se traducen todos estos cambios dentro del equipo directivo de Xbox.