Hemos podido charlar con Eduard López, Principal Designer, y Cristina Vega, Executive Technical Producer en las oficinas de IO Interactive Barcelona, sobre el desarrollo del videojuego ‘007 First Light’, el proyecto más ambicioso hasta la fecha que se ha desarrollado en todas las sedes de IO Interactive en el mundo, entre las que se encuentran los estudios de Copenhague (los estudios centrales), Malmö, Barcelona, Estambul y Brighton. La historia se centra en un James Bond joven e inexperto que, aunque comete sus primeros errores, pone de relieve un inquebrantable espíritu de sacrificio. Con esta gran producción, el estudio quiere presentar una experiencia completa de espionaje que haga justicia a una de las licencias más populares del cine y la literatura.

“Todos tenemos un James Bond en la cabeza”

P: Por lo que hemos podido ver, ‘007 First Light’ respeta el legado de Bond, pero creando una historia completamente nueva.

Cristina Vega: “Totalmente. Hemos cogido escritores ingleses para darle ese toque británico que todos conocemos y que sea realmente Bond. Se ha revisado todo al detalle para que conserve ese tono tan característico de 007. Todos tenemos un James Bond en la cabeza. Pero existe una base que los une a todos. Y esa base hay que respetarla.”

Eduard López: “Esa ha sido la parte más difícil, la narrativa, cómo representamos a James Bond. Que sea él y refleje su personalidad. James es más joven y la historia se desarrolla en la actualidad, con teléfonos móviles e internet, pero sigue siendo el personaje que todos amamos. El equipo ha visto todas las películas varias veces, ha leído los libros y estudiado el material que había. Desde ese punto analizamos el trabajo, seleccionando qué puede y qué no puede hacer Bond.” A esto, Cristina Vega subraya que el objetivo era crear un título capaz de interesar a públicos distintos.

Entrevista a los creadores de 007 First Light en IOI Barcelona. / Elsotanoperdido

Cristina Vega: “Hemos hecho un juego para que guste a todo el mundo. A los fans de ‘Hitman’ y a los que se sientan atraídos por otros títulos de la compañía. Y por supuesto, a los de Bond, porque reconocerán al agente pese a su juventud. Pero también a los aficionados a los juegos de acción que busquen un título de calidad. Hemos trabajado duro para que sea un gran título, independientemente de que se trate de una licencia conocida. Lo hemos tratado con mucho cuidado y cariño. Es el juego al que le hemos dedicado el mayor presupuesto, pero también al que más equipo y horas hemos destinado. No podía ser de otra manera.”

“Aquí lo que hay es mucho esfuerzo, gente motivada y dedicada”

P: ¿Cuál ha sido el presupuesto de ‘007 First Light’?

Eduard López: “Aún no tenemos cifras finales, pero es de largo el juego al que hemos invertido más tiempo, más esfuerzo y dinero. Es uno de los juegos más grandes del año de los que saldrán para todas las plataformas.” Vega matiza esa interpretación y recuerda que, aunque se trata de un proyecto de gran tamaño para IO Interactive, el resultado también nace de un equipo más pequeño que otros desarrollos de escala similar.

Cristina Vega: “Sobre el presupuesto, no creas que haya sido tanto. Lo quiero aclarar porque este juego se podría haber hecho con mil personas. De hecho, hay juegos de este tipo que los hacen equipos de ochocientas personas. Nosotros no te sé decir exactamente, pero desde luego no hemos sido tantos. Aquí estamos, como se dice en inglés, ‘punching above your weight’, que significa rendir por encima de tus posibilidades. Lo que hay es mucho esfuerzo, gente motivada y dedicada. Hay cosas que se han hecho porque la gente ha puesto mucho corazón, espíritu y horas.”

Entrevista a los creadores de 007 First Light en IOI Barcelona. / Elsotanoperdido

“Hemos tenido mucha libertad para hacer nuestro juego”

P: Estabais con el desarrollo del juego cuando llegó la compra de MGM por parte de Amazon. ¿Os ha afectado de alguna manera ese cambio?

Cristina Vega: “Siempre ha habido mucha colaboración. Desde el principio hemos estado con MGM y todo ha sido fácil. Con el cambio a Amazon todo ha seguido su curso y hemos creado la historia queríamos. Ellos nos han ayudado en la creación del personaje, el vestuario, en cómo se comporta, qué puede y qué no puede hacer.” Según López, esa colaboración no ha limitado el trabajo del estudio y, al contrario, el equipo ha contado con margen para construir una aventura propia dentro del universo Bond.

Eduard López: “Sí, hemos tenido mucha libertad para hacer nuestro juego. Ellos tenían el interés de ‘Oye, este es James Bond. Tiene que quedar bien’. Están contentos con los resultados y nosotros hemos podido hacer nuestra aventura sin demasiadas interferencias. Además, al no haber ninguna película en un futuro cercano, no hemos tenido que adaptarnos a nada más que a lo que ya existe. Es un conjunto muy extenso y complejo de qué es James Bond, y el resultado les ha encantado.”

Cristina Vega: “La colaboración ha sido bastante cercana en todo este tiempo. Es algo en lo que también han participado desde la creación. Desde aquí, el feedback es positivo y por supuesto, hemos tenido muchas conversaciones sobre el personaje en sí, porqué saben mucho de este universo y cualquier input era bienvenido. Pero también hemos tenido mucha creatividad.”

Entrevista a los creadores de 007 First Light en IOI Barcelona. / Elsotanoperdido

P: La creación del propio Bond fue uno de los procesos más delicados. El estudio probó distintos rostros y perfiles hasta que la elección de Patrick Gibson terminó de dar forma al personaje.

Cristina Vega: “No han metido mano para mal, ha sido para ayudar, cuando lo hemos necesitado. Para la creación del personaje hay gente que sabe mucho de Bond, que ha trabajado muchos años con él y nos han dado acceso a esa gente, con lo cual ha sido todo perfecto. Al principio, nosotros hicimos nuestro propio personaje, con varios rostros y características. A la mitad le gustaba uno, a la mitad otro. Todo cambió cuando surgió el tema de las voces y se sugirió que probáramos a Patrick Gibson, de ‘Dexter: Pecado original’. A partir de ese momento ya tuvimos a nuestro Bond. Fue amor a primera vista.”

“James Bond todavía no es ese superespía, pero sigue siendo encantador”

P: Una parte importante del proceso es saber escoger las voces. Tenemos a Priyanga Burford, de ‘Sin tiempo para morir’, como M, Alistair Mackenzie, de ‘Andor’, como Q, Kiera Lester, de ‘Maigret’, como Moneypenny, o Lenny Kravitz, entre otros nombres. También cuenta con Lana Del Rey en el tema principal de la banda sonora.

Eduard López: “No solo buscábamos grandes voces, sino que además tenían que encajar. Hay que encontrar a un actor o actriz que pueda hacer el papel de la manera en que se cuenta la historia. Tiene que tener su alma.”

Cristina Vega: “Totalmente. En el caso de James Bond, Patrick Gibson, es un agente más joven del que conocemos, todavía no es ese superespía, pero sigue siendo encantador. Con carisma, atrevido, valiente, un poco temerario.” Eduard López añade que esa versión del personaje también conserva una parte emocional, ligada a su tendencia a arriesgarse por los demás.

Entrevista a los creadores de 007 First Light en IOI Barcelona. / Elsotanoperdido

“Tendrá rejugabilidad”

P: ¿Cuál es la duración del juego?

Cristina Vega: “Unas veinte horas, y tendrá rejugabilidad. Tenemos una opción que se llama Tactical Simulator. Si vuelves a revisitar los niveles, encontrarás diferentes metas y posibilidades. Son unas veinte horas, pero luego lo puedes rejugar intentando hacer cosas diferentes como mejorar tu puntuación.” López todavía no ha podido jugarlo al completo, como haría cualquier usuario, porque su experiencia hasta ahora ha estado ligada al propio desarrollo.

Eduard López: “Yo del tirón no lo he jugado aún, solo por trabajo. Evidentemente, me encantan los juegos, y cuando hay uno que me gusta, me reservo el tiempo para jugar.

“Que hablen los jugadores”

P: Se había comentado que este podría ser el primero de una trilogía. ¿Eso sigue en pie?

Eduard López: “En estos momentos estamos trabajando cien por cien en este título. Tenemos todo el equipo en él, así que el futuro no lo sé. Estamos todos involucrados en cómo hacer que este juego sea el mejor posible qué podemos hacer. Luego ya se verá. Que hablen los jugadores.

Entrevista a los creadores de 007 First Light en IOI Barcelona. / Elsotanoperdido

“Estoy muy orgulloso del combate”

P: ¿De qué parte estáis más orgullosos del resultado del juego?

Eduard López: “Estoy orgulloso del combate porque es en lo que he trabajado. Creo que hemos hecho algo muy innovador mezclando el combate cuerpo a cuerpo con las armas de fuego y creado muchas mecánicas e interacciones. Lo hemos llevado más allá de la interacción en este tipo de juegos. Algo muy físico, muy de película. En cómo estampas a la gente contra las paredes, contra los muebles, rompes cosas, lanzas objetos... Y aparte hemos integrado los gadgets en combate. Además, hay dos cosas de las que estoy muy orgulloso. Una es cómo transicionas entre acción y sigilo y luego, cómo hemos creado una experiencia redonda, con vehículos, drama, cinemáticas, momentos de libertad, acción y sigilo. Creo que esto es de lo que estoy más orgulloso.” Vega coincide en que el combate tenía que transmitir la sensación de ser Bond, incluso en situaciones físicas.

Cristina Vega: “Hay algunos movimientos muy chulos en los que coges al enemigo y te pones a correr, o lo puedes estampar en la pared y es muy Bond. Hay varios movimientos en el combate que te hacen sentir así y creo que eso está muy logrado. Lo hemos conseguido en el sentido de que te sientes como Bond, como que eres un tío que mola.”

Eduard López: “Como hemos dicho antes, hemos trabajado muy duro, pero con ganas. Dejando claro que James Bond no es un superhéroe. Si entra en una habitación y hay veinte personas, no puedes pegarles a todos. Si eres un jugador intuitivo, seguro que puedes encontrar maneras de separarlos, dividirlos y ganar. Pero tienes que utilizar tu creatividad, que luchar como Bond. Nos hemos inspirado bastante en los distintos Bonds y algunos aspectos de combate beben bastante de Craig, en los disparos de Brosnan. También de Connery y Moore. Cada actor le ha dado su manera de entender el personaje.”

“El equipo se vino arriba y hemos acabado haciendo vehículos a saco”

P: Hablando de vehículos. ¿Cuáles se utilizan y de qué manera?

Cristina Vega: “Te podemos decir que hay coches y camiones. Algunos más, pero son una sorpresa. Cuando empezamos el desarrollo dijimos ‘si es Bond tiene que haber coches’. Añadamos coches. Íbamos con algo discretito pero el equipo se vino arriba, un poco como lo del combate, y al final hemos acabado haciendo vehículos a saco (risas). No solo diferentes tipos, sino cómo se comporta cada uno en diferentes situaciones. Todo es diferente. Si conduces un camión, notas como pesa. Y si pasas por calles estrechas todo se rompe. Hay mucha destrucción.”

“IOI Barcelona es un piso más del mismo edificio”

P: Hablemos de IO Interactive Barcelona. ¿Qué parte os ha tocado desarrollar a vosotros?

Cristina Vega: “No hay partes. No hacemos juegos en diferentes estudios, o en un sitio central y luego satélites, en los que tú haces esta parte, tú haces la otra... IOI Barcelona es como si fuera un piso más del mismo edificio y aquí se ha hecho de todo. El diseñador principal de combate y el director técnico están aquí. El motor del juego se hace sobre todo en Copenhague y Barcelona. Entonces, muchas cosas de la iluminación del juego se han hecho aquí. El diseñador de vehículos también está aquí. El de los gadgets, bosses...”

Eduard López: “Hemos hecho mucho de todo. Aquí somos 80 personas en Barcelona y hemos sentido que este juego es nuestro. Hemos tenido poder de decisión, interacción y es nuestro juego. Igualmente, en la ciudad de Barcelona la industria ha crecido muchísimo en estos años. Por la parte que nos toca, para mí es un sueño poder estar haciendo este proyecto desde aquí, con mi familia, mis amigos y gente que compartimos los mismos intereses.”

Hasta pronto

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Nos despedimos agradeciendo a Eduard López y Cristina Vega su tiempo y la cercanía durante la charla, sin olvidar que ‘007 First Light’ tiene previsto su lanzamiento el 27 de mayo de 2026 para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC, mientras que la versión para Nintendo Switch 2 llegará durante el verano de 2026.