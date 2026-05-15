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Nueva frontera

Google y SpaceX negocian lanzar centros de datos de IA al espacio

El gigante tecnológico y la compañía aeroespacial de Elon Musk exploran una alianza para poner en órbita servidores que aprovechen la luz del sol para generar la energía que alimente sus sistemas de IA, una tecnología en fase experimental cuestionada por varios expertos

Starship, el megacohete de SpaceX, despega este martes en una exitosa misión de prueba.

Starship, el megacohete de SpaceX, despega este martes en una exitosa misión de prueba. / Associated Press

Carles Planas Bou

Carles Planas Bou

Barcelona

Google está en conversaciones con SpaceX para lanzar centros de datos al espacio, una tecnología aún en fase experimental que la industria de la inteligencia artificial ve como su próxima frontera.

Según adelanta The Wall Street Journal, el gigante tecnológico podría aliarse con la compañía aeroespacial de Elon Musk y utilizar sus cohetes para poner miles de servidores informáticos en órbita que utilizarían paneles solares para transformar la luz del sol en una fuente infinita de energía que alimente sus sistemas de IA.

Varios expertos del sector han cuestionado la viabilidad de la última promesa de Silicon Valley, meca de la industria tecnológica de Estados Unidos. Aun así, Musk está utilizándola para captar el interés y el dinero de los inversores de cara a la salida a bolsa de SpaceX, prevista para el verano. El hombre más rico del mundo tiene como misión que su firma alcance una valoración superior a los dos billones de dólares, lo que la convertiría en la mayor salida a bolsa de la historia.

El jefe de X, Elon Musk, en una imagen de archivo.

El jefe de X, Elon Musk, en una imagen de archivo. / CHIP SOMODEVILLA / AFP

Más allá de ese claro interés económico, las negociaciones entre Google y SpaceX demuestran el creciente interés por desplegar centros de datos en el espacio y eliminar así los límites geográficos, energéticos y climáticos de estas infraestructuras terrestres. A principios de año, el gigante aeroespacial de Musk solicitó a un organismo regulador de EEUU permiso para lanzar hasta un millón de satélites destinados a ese fin.

Google anunció el año pasado que prevé empezar a lanzar prototipos de satélites en 2027 de la mano de la compañía Planet Labs, un proyecto denominado Project Suncatcher. "No me cabe duda de que, dentro de una década más o menos, lo consideraremos una forma más habitual de construir centros de datos", señaló en noviembre su director ejecutivo, Sundar Pichai, en una entrevista con Fox News.

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Anthropic, la start-up de IA generativa conocida por los modelos Claude que rivalizan con ChatGPT, también ha mostrado su interés en colaborar con SpaceX para poner centros de datos en órbita.

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