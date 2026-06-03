Marvel Super Heroes: cuando los cómics saltan al campo de batalla de Magic

El 26 de junio de 2026, ‘Magic: The Gathering’ abrirá las puertas de uno de sus crossovers más ambiciosos: ‘Marvel Super Heroes’, que reúne a los personajes más populares de La Casa de las Ideas, desde héroes legendarios hasta villanos capaces de poner el mundo en jaque, y los reinterpreta a través de la jugabilidad que ha hecho de Magic el juego de cartas coleccionables más longevo del mercado.

Hemos tenido la oportunidad de asistir a la conferencia de presentación, donde el equipo de Wizards of the Coast, con el diseñador jefe Mark Rosewater, el diseñador principal Dave Humpherys, la responsable de diseño del juego Jadine Klomparens y la productora ejecutiva Athena Froelich, desgranó durante cerca de una hora qué podemos esperar. Lo que sigue es un repaso a lo que más nos llamó la atención.

Elige tu bando: héroes contra villanos

El gran eje narrativo y mecánico de la colección es, como no podía ser de otra manera tratándose de Marvel, la lucha entre héroes y villanos. La colección incorpora cartas temáticas de ambos bandos, pensadas precisamente para que puedas construir mazos coherentes eligiendo de qué lado de la balanza quieres jugar.

Esta idea de "elige tu bando" afecta a toda la colección y se refleja incluso en los productos de iniciación: la Caja de principiante, por ejemplo, plantea una batalla guiada del Capitán América contra Iron Man en la que aprendes a jugar tomando partido por uno de los dos.

Marvel Super Heroes. / Cedida

Las nuevas mecánicas

La colección llega cargada de mecánicas, algunas inéditas y otras recuperadas de otras colecciones, pero todas alineadas con la fantasía de superhéroes.

Power up es quizá la más sencilla de entender: un efecto puntual, de un solo uso, para reforzar a tus criaturas en el momento clave. La fantasía es evidente: ese instante en que el héroe saca fuerzas de donde no las hay.

Teamwork X premia que tengas el campo lleno de criaturas: al jugar el hechizo puedes girar criaturas para potenciar el efecto. El ejemplo que mostraron fue Hulk Smash!, un instantáneo con Teamwork 4. Normalmente te haría elegir entre dos efectos: destruir un artefacto no criatura objetivo, o que una criatura tuya inflija daño igual a su fuerza a una criatura rival. Pero si giras cuatro criaturas al lanzarlo, en lugar de elegir, ejecutas los dos efectos a la vez. Es la traducción mecánica perfecta del concepto de "trabajo en equipo".

Worthy es la más enrevesada, pero también la más temática. Designa a cartas legendarias que no son villanos (es decir, héroes) de color rojo y/o blanco. La gracia es que hay equipamiento que solo pueden portar las cartas Worthy. El ejemplo cantado es Thor y su martillo, el Mjolnir: solo "los dignos" pueden levantarlo. Una mecánica nacida directamente del lore.

Marvel. / Cedida

Sneak captura la fantasía del ataque sorpresa. Tiene un coste inferior al normal de la carta, pero con una condición: si pagas el coste de Sneak, devuelves a tu mano una criatura que estuviera atacando y sin ser bloqueada, y entonces juegas la carta de Sneak, que entra al campo girada y atacando directamente. Es un cambio de fichas a media batalla con resultados potencialmente devastadores.

A estas se suman dos mecánicas conocidas por los veteranos. Connive te hace robar y descartar para, en el proceso, fortalecer a tus criaturas; e Improvise, que permite que tus artefactos colaboren en el lanzamiento de hechizos: cada artefacto que giras aporta un maná incoloro para pagar el hechizo. Encajan de maravilla con un universo lleno de gadgets y tecnología, de Iron Man en adelante.

Plans y el regreso de las Sagas

Dos tipos de encantamiento aportan bastante profundidad estratégica. Los Plans funcionan como misiones: activan un objetivo para el jugador que, al cumplirse, otorga grandes recompensas. El ejemplo presentado, Doom Reigns Supreme, lo ilustra bien: cada vez que un villano entra en juego bajo tu control, ganas una vida, tu oponente pierde una, y acumulas un contador. Al llegar a cinco, sacrificas el encantamiento, exilias las cinco cartas superiores de la baraja rival y puedes jugar hasta dos hechizos de entre esas cartas sin pagar su coste de maná. Una recompensa enorme por construir y mantener una identidad de mazo.

También regresan las Sagas, esos encantamientos que cuentan una historia por capítulos. Para quien no las recuerde: entran al campo con un contador de leyenda y van progresando turno a turno (al inicio de tu fase principal añades otro contador), activando el efecto de cada capítulo a medida que avanzan, hasta resolverse en el último. Es un formato narrativo idóneo para episodios concretos del cómic. Y aquí viene uno de los detalles visuales más bonitos de la colección: las Sagas "Showcase Panel Frame" se presentan como viñetas de un cómic Marvel, contando su historia literalmente como en página impresa.

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Transformaciones y un festival de tratamientos artísticos

El doble rostro de muchos personajes encuentra su expresión perfecta en las cartas de dos caras. Bruce Banner, pagando un coste, se transforma en Hulk, mucho más poderoso; lo mismo ocurre con Tony Stark e Iron Man. La mecánica y el personaje se funden de forma natural.

En lo artístico, la colección es una fiesta. Hay Borderless Logo Cards, Borderless classic comic cards (que imitan portadas clásicas de cómic), Borderless source material cards, las ya mencionadas Showcase Panel Frame y unas tierras básicas de arte completo espectaculares. Mención aparte para las Scene Cards: cartas que, combinadas de cuatro en cuatro, forman una ilustración mayor a modo de cuadro. La web oficial detalla dos cajas de escena dedicadas a esta idea, Heroes United y Villains Unleashed, con seis cartas sin borde cada una que se juntan para completar la obra.

La carta estrella es The Mind Stone (la Gema de la Mente), la segunda de las seis Gemas del Infinito que Wizards está repartiendo entre sus colecciones. Tendrá tres ilustraciones distintas, con un tratamiento cósmico ultralimitado y exclusivo de los sobres de coleccionista como la versión más codiciada.

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Una línea de productos para todos los públicos

La oferta es amplísima: sobres de juego, sobres de coleccionista, sobres de Jumpstart, Bundle y Bundle de regalo, un kit Draft Night para draft de dos en dos, la Caja de principiante y las de escena. El plato fuerte para los aficionados a Commander son los cuatro mazos temáticos: Fantastic Four, Doom Prevails, Wakanda Forever y Avengers Assemble, cada uno fiel a su facción, además de una edición de coleccionista con acabados surge foil.

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Con todo esto, verás que ‘Marvel Super Heroes’ se perfila como un ejercicio de diseño, donde cada mecánica nace de la fantasía del personaje, desde el martillo que solo los dignos levantan hasta el trabajo en equipo de los Vengadores. Con su lanzamiento mundial el 26 de junio, parece que los seguidores de Magic y Marvel tienen una cita ineludible.