Metro 2039 volverá a recorrer las peligrosas entrañas de Moscú con un nuevo protagonista

4A Games y Deep Silver han presentado el primer tráiler que recoge parte de la jugabilidad de 'Metro 2039', con un vídeo que incluye casi tres minutos de metraje capturado íntegramente con del motor del juego, que muestra el personaje de Hunter como antagonista central y una nueva arma sigilosa, al tiempo que confirma su lanzamiento para febrero de 2027 con versiones para Xbox Series, PS5 y PC a través de Steam y Epic Games Store.

Vivir bajo la tierra

Tal como sugiere su título, la historia del juego desarrollado en colaboración con Dmitry Glukhovsky, autor de las novelas que inspiraron la serie, se sitúa en 2039, veinticinco años después de la guerra nuclear que obligó a los últimos supervivientes a refugiarse bajo las calles de Moscú, donde los túneles del Metro han quedado divididos entre el miedo, la propaganda y una lucha por el control.

Metro 2039 / .

Hunter y el régimen Novoreich

Los primeros materiales recogidos del título para un solo jugador que propone las mismas fórmulas de exploración, supervivencia, combate y sigilo, como gran eje tras la mayor apertura de escenarios que propuso 'Metro Exodus', se centran en Hunter, un legendario espartano que ascendió al poder tras la caída de las facciones independientes del Metro. Bajo su liderazgo, surgió Novoreich, un régimen autoritario que controla los túneles de Moscú mediante propaganda y violencia.

En la descripción que proporciona el estudio, Hunter se perfila como un espartano fanático que ha logrado unir a buena parte del Metro bajo una sola bandera. Promete a los supervivientes una nueva vida en la superficie, pero en realidad el régimen se basa en el miedo, la desinformación y brutalidad, donde todo aquel que sea considerado hostil acaba eliminado sin contemplaciones.

La misión del Forastero

En nuestro bando, el protagonista es el Forastero, un ermitaño atormentado por violentas pesadillas que se ve obligado a abandonar su exilio cuando los fantasmas del pasado regresan para atormentarlo. Al regresar a las ruinas de Moscú, emprende un viaje a través de las entrañas destrozadas de la ciudad, decidido a enfrentarse a Hunter y al régimen que lo controla arrastrado de nuevo a un lugar al que había jurado no volver. Como novedad, el Forastero será el primer protagonista con voz completa de la franquicia, en contraste con el resto de entregas, donde los comentarios del personaje se reducían a una interpretación muy limitada.

De vuelta a los túneles y al sigilo bajo tierra

Después de que 'Metro Exodus' aplicara diseños en entornos al aire libre y espacios abiertos, 'Metro 2039' regresa a las entrañas de Moscú. El director creativo Andriy Shevchenko no tiene dudas: “Regresamos a los túneles y disfrutamos de lo que hace que el Metro sea lo que es: la intensidad de la oscuridad, la intimidad de los espacios cerrados y la sensación de que cada paso adelante, cada decisión tomada, tiene un precio”, explicó Shevchenko.

El regreso a los túneles también recupera elementos muy ligados a la serie, como la exploración en primera persona, la gestión de recursos, el uso de la máscara de gas, el combate en espacios cerrados y la necesidad de avanzar con cuidado por zonas en las que la luz, el ruido y la munición condicionan cada enfrentamiento.

Una nueva arma sigilosa

También hay novedades con respecto al arsenal, ya que entre las herramientas que se dan cita en el tráiler se encuentra la Shatun, un arma de eliminación silenciosa diseñada para neutralizar objetivos sin llamar la atención, que se presenta en acción junto a una nueva carga explosiva controlada para crear aberturas en el entorno. El material también deja entrever el funcionamiento de nuevas herramientas, variantes mutantes y formas de aprovechar el entorno, además de sugerir cambios en algunas mecánicas tradicionales de la franquicia.

Una historia escrita desde el exilio

Dmitry Glukhovsky, coautor de la narrativa, trabaja en el proyecto desde el exilio, ya que ha sido condenado a ocho años de prisión en Rusia por oponerse públicamente a la guerra. En sus redes sociales, describe 'Metro 2039' como algo más que un simple juego. “En tiempos de guerra, las historias deben reflejar la realidad, dejar constancia de ella y garantizar que las lecciones de aquellos tiempos nunca se olviden. Metro 2039 es ese espejo. Pero, como suele ocurrir con los espejos, al mirarte en él verás tu propio reflejo. ¿Quién eres?”, escribió Glukhovsky.

Video de YouTube sobre un tema interesante.

¿Cuándo se publica Metro 2039?

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La colaboración de Glukhovsky mantiene el vínculo con el origen de la serie, aunque 'Metro 2039' no se plantea como una adaptación directa de una novela concreta, sino como una historia nueva dentro del mismo universo que llegará en febrero de 2027 para Xbox Series, PS5 y PC a través de Steam y Epic Games Store. Microsoft también confirma que la producción forma parte de Xbox Play Anywhere, por lo que una compra digital permitirá jugar en consola Xbox y ordenador sin coste adicional dentro del entorno de Xbox.