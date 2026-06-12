Techland ha presentado The Breach, una iniciativa de contenido para 'Dying Light 2: Stay Human' que permitirá a los jugadores acceder a nuevas experiencias, propuestas distintas y mundos temáticos que llegarán de forma periódica. El programa reúne dos tipos de contenido. Por un lado, mapas desarrollados en colaboración entre el equipo de Techland y creadores. Por otro, mods escogidos por el estudio gracias a sus propuestas originales para el universo de 'Dying Light'.

"En Techland siempre hemos buscado nuevas formas de innovar y vemos un enorme potencial en el contenido generado por los usuarios. Al proporcionarles las herramientas y recursos adecuados, les permitimos crear y compartir nuevas experiencias dentro del mundo de Dying Light 2: Stay Human", afirma Rafał Polito, UGC Program Manager.

Dying Light 2: Stay Human recibe la actualización The Breach con mapas, mods y contenido creado por jugadores. / Elsotanoperdido

Survival Archives abre el programa

La actualización 1.28 inaugura The Breach con su primer capítulo, Survival Archives. En esta nueva etapa, Tolga y Fatin, dos personajes familiares entre sus jugadores, han desgarrado el tejido del universo. El resultado es una selección de mapas elegidos para esta iniciativa, con escenarios trabajados junto al estudio y creaciones de usuarios que llevan el juego hacia propuestas distintas. Por ejemplo, los jugadores encontrarán nuevas maneras de moverse y sobrevivir, como desplazamiento en tercera persona, parkour con baja gravedad, pruebas de supervivencia extrema y modificadores experimentales que cambian la fórmula original.

The Breach también quiere aportar algunos incentivos, ya que los usuarios que obtengan experiencia tanto en el juego principal como en los nuevos mapas y modos, mantendrán las características de su personaje jueguen donde jueguen y, con cada capítulo, podrán conseguir nuevas armas y piezas de equipo.

Mejoras para los primeros compases

La actualización 1.28 también introduce mejoras en el juego base. Techland ha retocado las primeras horas para que los nuevos aventureros arranquen con mayor facilidad a través de combates iniciales mejor planteados y un reparto de botín más generoso, de forma que la llegada a la parte central de 'Dying Light 2' resulte más cómoda. El estudio también ha actualizado numerosos apartados gráficos, entre ellos los detalles de los entornos, iluminación de las cinemáticas y el equilibrio general del color. A todo ello se suman correcciones de problemas comunicados por los jugadores.

Dying Light 2: Stay Human recibe la actualización The Breach con mapas, mods y contenido creado por jugadores. / Elsotanoperdido

Tres pilares para The Breach

The Breach se apoya en tres pilares. El primero pasa por la selección de Techland, ya que cada capítulo ha sido revisado, escogido y publicado con el sello de calidad del estudio. El segundo nace del trabajo de los creadores, que colaboran directamente con los desarrolladores. El tercero mira hacia la continuidad del programa, con mundos temáticos que llegarán de forma periódica y nuevas recompensas en cada capítulo.

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Dying Light 2: Stay Human - The Breach

Además, la hoja de ruta de contenido permitirá a los jugadores conocer por adelantado las próximas temáticas y novedades. En todo caso, la actualización 1.28 y The Breach ya están disponibles en todas las plataformas como descarga gratuita para todos los propietarios de 'Dying Light 2: Stay Human'.