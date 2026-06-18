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GTA 6 confirma plazos de reserva y descubre su arte de portada
Rockstar Games abre las reservas meses antes de su lanzamiento previsto para el 19 de noviembre de 2026 en PS5 y Xbox Series X|S
Carlos de Ayala – Elsotanoperdido
El momento con el que muchos jugadores sueñan está más cerca de lo que podrían haber imaginado, porque a través de una publicación por sorpresa, Rockstar Games finalmente ha revelado la fecha en la que ‘Grand Theft Auto VI’ podrá reservarse.
Concretamente, el juego estará disponible para reservar a partir del próximo jueves 25 de junio de 2026, y se podrá adquirir tanto en tiendas digitales como en comercios. El anuncio, además se acompaña del arte de portada oficial, una imagen que reúne a Jason y Lucia junto a varias escenas de Leonida y Vice City. Esto también significa que la maquinaria de promoción ha tomado velocidad y seguramente en las próximas semanas podría conocerse el precio de ‘Grand Theft Auto 6’ y las configuraciones de las versiones que llegarán a las tiendas cuando se publique el 19 de noviembre de 2026.
Arte de portada oficial
La apertura de reservas podría llegar acompañada de nuevos detalles sobre el precio, las posibles ediciones e incentivos asociados a la compra anticipada. Por ahora, Rockstar Games no ha confirmado un tercer tráiler y se ha limitado a mostrar la carátula oficial, también recogida en un vídeo con música, como imagen que identificará el juego en la edición física y en los espacios promocionales de la versión digital.
Grand Theft Auto VI - Presentación arte de portada oficial
Precio y ediciones, todavía pendientes
Llegados a este punto, ahora queda por comprobar si Rockstar aprovecha la apertura de copias anticipadas para detallar el precio, las posibles ediciones y cualquier incentivo asociado a la compra anticipada. De momento, la única información confirmada es que las reservas de ‘GTA 6’ comenzarán el 25 de junio.
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