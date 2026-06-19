Intergalactic: The Heretic Prophet y el tráiler que no llegó. ¿Hay que preocuparse por Naughty Dog?

Naughty Dog fue uno de los desarrolladores que más se echaron de menos en el último State of Play de PlayStation, donde muchos jugadores esperaban tener novedades sobre ‘Intergalactic: The Heretic Prophet’ o incluso alguna referencia a otros proyectos del estudio responsable de franquicias como ‘The Last of Us’, ‘Uncharted’, ‘Crash Bandicoot’ y ‘Jak and Daxter’. Pero nada de esto sucedió. ¿Por qué no se mostró nada sobre el esperado proyecto para PS5?

En desarrollo desde 2020

A algunos jugadores les preocupa que en Naughty Dog estén sufriendo problemas para sacar adelante el programa o que el desarrollo del juego atraviese una fase complicada. En realidad, esto podría no ser así, ya que existe una posibilidad muy elevada de que ‘Intergalactic’ continúe avanzando sin grandes sobresaltos.

Naughty Heretics. / Cedida

Conviene recordar que el proyecto fue anunciado en The Game Awards 2024 como la nueva licencia de la desarrolladora estrella de PlayStation Studios, donde se confirmó que el juego llevaba en desarrollo para PS5 desde 2020. Allí también se revelaron algunos elementos generales, como qué tendrá de protagonista a Jordan A. Mun y que contará con una banda sonora compuesta por Trent Reznor y Atticus Ross. Desde aquel momento se han limitado las informaciones sobre el estado del desarrollo y tampoco se han planteado plazos aproximados de entrega.

Ausencia destacada en el State of Play

Al menos, así lo defiende Del Walker, antiguo artista vinculado al equipo estadounidense, que conoce de cerca cómo se preparan este tipo de producciones. Según explica, preparar un tráiler para eventos como State of Play puede llevar hasta cuatro meses de trabajo, dado que producir un vídeo de este tipo es un proceso delicado.

Precisamente por ello, resulta comprensible que el estudio y Sony hayan preferido no apartar a parte del equipo actualmente dedicado al juego, con el fin de mantener el desarrollo a buen ritmo. Al mismo tiempo, tampoco se puede descartar que el programa aún no se encuentre en una fase lo suficientemente avanzada como para mostrar nuevo material. Este sería un motivo sencillo para explicar su ausencia en los eventos de la casa.

Intergalactic: The Heretic Prophet – Tráiler

Sin motivos claros para alarmarse

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En resumen, la ausencia de un nuevo tráiler no basta para pensar que ‘Intergalactic: The Heretic Prophet’ atraviesa problemas de desarrollo. Que Naughty Dog no mostrara el juego en una cita importante de PlayStation también puede tener una explicación más sencilla y los responsables del estudio podrían estar esperando a contar con material más representativo antes de volver a exponerlo en público.