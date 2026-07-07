Las Vegas propone una noche de casino donde la suerte es tan importante como la estrategia

‘Las Vegas’ es un entretenido party game publicado por Ravensburger dispuesto para dejarse jugar con amigos en estas acaloradas noches de verano a través de un formato de partidas cortas de aproximadamente 40 minutos, que admiten de dos a seis jugadores. En realidad, esta es una nueva edición que parte del clásico homónimo pero que incorpora nuevas formas de juego, aporta un ritmo más ágil y nuevas opciones para expandir la fórmula.

Cuando la casa gana

En cuanto a sus mecánicas, bastante sencillas, dicho sea de paso, aquí cada casino tiene un número asignado del uno al seis que guarda una caja llena de dinero y cada jugador dispone de siete dados para apostar en los seis casinos. Uno de ellos es más grande que el resto, se llama “Biggy” y cuenta doble a la hora de apostar. Al tirar los dados, podremos colocarlos en el casino que coincida con su número. Es decir, cuantos más dados pongamos en un casino, más cerca estaremos de llevarnos el billete de mayor valor. En caso de empate en el número de dados en un casino, la casa gana y el dinero no se reparte. Como podéis imaginar, necesitaremos cierta estrategia si queremos conseguir una buena suma, aunque la suerte también tiene mucho que decir.

Las Vegas. / Cedida

Cada casino cuenta con dos billetes de distinto valor, uno para el jugador que más dados acumule y otro para el que quede en segundo lugar. El objetivo no es otro que reunir más dinero que el resto y, por ejemplo, podemos ir a por el casino de mayor valor, competir contra los demás y arriesgarnos a no llevarnos nada, además de apostar por los que estén más vacíos para tener menos competencia y conseguir menos dinero, pero de forma más segura. Aun así, la suerte es caprichosa en ‘Las Vegas’.

Tendremos tres rondas para reunir todo el dinero posible y deberemos desprendernos de todos nuestros dados en cada una. No hace falta hacerlo en una sola tirada, ya que podremos ir acumulando dados de un mismo número para intentar asegurarnos un casino, pero, como mínimo, tendremos que colocar un dado en cada tirada.

Modos y formas de juego

‘Las Vegas’ incluye dos formas adicionales de juego por si la modalidad tradicional se queda corta. La primera utiliza los dados neutrales, identificados por su color blanco. Según el número de participantes, habrá más o menos dados de este tipo, que se lanzarán como dados normales, aunque no contarán para ningún jugador. En la práctica, es como jugar contra “la casa”.

Las Vegas. / Cedida

La otra variante es la máquina tragaperras, en la que tenemos que acumular más dados que el resto para llevarnos el premio, aunque aquí podremos que colocar dados de cualquier valor. Es decir, si en una ronda ponemos tres cuatros, nadie más podrá colocar otro cuatro, ni siquiera nosotros. Cuando llegue el momento de decidir al ganador de la máquina, se contará la cantidad de dados. Si hay empate, se sumará su valor y, si la igualdad continúa, ganará el jugador que haya colocado el dado de mayor valor.

Conclusiones

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Sobre la mesa hay seis casinos, un puñado de dados, billetes de 10.000 a 100.000 y destellos de fortuna rápida, aunque aquí nadie gana sin arriesgar. Hay que tirar, colocar, calcular el riesgo y aceptar que, a veces, la casa se queda con todo. Sus partidas rondan los 40 minutos, admiten de dos a seis jugadores y no defraudan si lo que te apetece es algo con ritmo. En tres rondas pueden desarrollarse alianzas y cruzarse miradas intuyendo apuestas codiciosas convencido de que la próxima tirada será la buena. Quizá lo sea. O quizá no. Porque en este casino se necesita esa pizca de fortuna que siempre se muestra huidiza cuando hay dados de por medio.