Tras el Anillo Único: Magic vuelve a la tierra media tentando a los coleccionistas con cartas especiales de Smaug

Poco podía imaginar J.R.R. Tolkien, cuando publicó esta novela en 1937 (que originalmente había sido un cuento para sus hijos), el éxito que alcanzaría, sobre todo tras la adaptación cinematográfica de Peter Jackson, estrenada después de la primera trilogía de ‘El Señor de los Anillos’ pese a narrar acontecimientos anteriores, curiosamente igual que ha sucedido con ‘Magic: The Gathering’.

El universo de Tolkien, carta a carta

El set de ‘El Señor de los Anillos’ alcanzó fama mundial gracias a una sola carta: ‘El Anillo Único’, que alcanzó un valor de 2,6 millones de dólares en el mercado entre particulares. Como era de esperar, los aficionados esperaban algo parecido con este segundo set, pero no será exactamente igual, ya que en esta ocasión el “tesoro” de la colección será Smaug The Magnificent, una carta con tratamiento especial que rinde homenaje al dragón Smaug, de la que se publicarán tan solo 500 unidades.

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Dejando aparte la valoración económica de ciertas cartas y toda la historia que rodea a ‘El Hobbit’, esta colección se caracteriza, sobre todo, por el enorme cuidado con el que se ha trasladado la novela original a las cartas, que casi puede seguirse, carta por carta, como si de un guion cinematográfico se tratase. No faltan las cartas de escena, que se unen para recrear algunos de los pasajes más célebres de la novela, como el encuentro inicial en la casa de Bilbo o su encuentro con Smaug, junto a otras recreaciones de momentos épicos de la historia, como el enfrentamiento entre Gandalf y el Gran Trasgo o la Batalla de los Cinco Ejércitos.

Escenas memorables convertidas en cartas

El arte y las ilustraciones contribuyeron en buena medida al éxito de ‘El Hobbit’ cuando se lanzó a la venta, tanto que incluso se han publicado libros que recogen las ilustraciones más conocidas. Los lectores de hace casi un siglo se asombrarían del despliegue artístico de ‘Magic: The Gathering’ a la hora de ilustrar esta novela con cartas que simulan portadas del libro, con cartas en la lengua de los enanos, creada por Tolkien, cartas con bordes especiales, sin bordes, con tratamiento foil, tierras básicas que recorren los escenarios de la Tierra Media, tierras básicas que cambian con la estación del año, cartas de arte extendido… todo un catálogo de ilustraciones que, por momentos, puede hacer olvidar que se trata de un set para jugar a ‘Magic’, ya que su apartado artístico resultará irremediablemente atractivo para cualquier aficionado a ‘El Hobbit’.

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Wizards of the Coast, consciente del interés que despierta esta colección, ha preparado numerosos formatos: Packs de presentación, Cajas de escena, Draft Night, Bundles de regalo, Bundles, cartas especiales, mazos de bienvenida, sobres de coleccionista y sobres de juego hasta completar un total de 278 cartas que ilustran la novela de Tolkien como nunca hasta ahora.

Bilbo vuelve a recorrer la Tierra Media

Como ocurre con cada set, las mecánicas de ‘El Hobbit’ guardan una estrecha relación con la historia, como la mecánica Alistar, muy vinculada al argumento, o los contadores de mejora, que remiten a la especial efectividad de las dagas y espadas que encuentran los enanos durante la aventura. También regresan Enrolar, que invita a enviar las fuerzas del mal contra los oponentes, y Aventuras, ambas vinculadas con la célebre historia de J.R.R. Tolkien.

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Con lanzamiento previsto para este viernes 14 de agosto, ‘El Hobbit’ es ya una de las colecciones más deseadas y aspira a situarse entre las más exitosas del año. Los aficionados a las novelas de Tolkien están de enhorabuena, ya que ‘Magic’ ha preparado una colección realmente completa y cuidada hasta el extremo en sus ilustraciones, acordes con el legado de una de las historias más famosas del último siglo.