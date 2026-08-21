Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Añadir a El Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Novedades

¿Prepara Sony un DualSense con batería reemplazable? Esto dice su patente

Sony registra el DualSense Edge CFI-ZCP2 ante la FCC, que monta una batería de fácil acceso para cumplir con la normativa de la Unión Europea

Las nuevas normativas de Europa podrían hacer que el mando de Sony de PS5 tuviera que incluir una batería reemplazable.

Las nuevas normativas de Europa podrían hacer que el mando de Sony de PS5 tuviera que incluir una batería reemplazable. / Agencias

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Carlos de Ayala – Elsotanoperdido

El Reglamento (UE) 2023/1542 sobre pilas y baterías ha puesto a trabajar a los ingenieros de gran parte de los fabricantes de electrónica de consumo, que deberán adaptar determinados productos a las nuevas exigencias comunitarias a partir del 18 de febrero de 2027. La establece, con las excepciones contempladas en el propio reglamento, que las baterías portátiles incorporadas a un dispositivo deberán poder ser retiradas y sustituidas fácilmente por el usuario final, con herramientas disponibles en el mercado y sin procedimientos que requieran equipos especiales, calor o disolventes.

En este contexto, Sony ha presentado ante la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC) un mando inalámbrico identificado mediante la referencia CFI-ZCP2. Esa denominación también figura en la documentación legal de PlayStation junto al CFI-ZCP1, ambos dentro de la familia DualSense Edge. Todo indica, por tanto, que estamos ante una nueva revisión del mando de PS5 y PC, aunque las diferencias respecto al modelo comercializado actualmente continúan sin conocerse.

Primera actualización del modelo

El modelo Edge original comenzó a venderse a principios de 2023 y, salvo cambios menores relacionados con su comercialización, Sony no había presentado hasta ahora una revisión identificada mediante una referencia distinta. La norma europea pretende prolongar la vida útil de los dispositivos y evitar que una batería degradada obligue a sustituir un producto completo o enviarlo al fabricante para realizar una operación relativamente sencilla.

El mando de Sony para la PS5 es probable que tenga que amoldarse a las nuevas leyes europeas sobre el uso de baterías.

El mando de Sony para la PS5 es probable que tenga que amoldarse a las nuevas leyes europeas sobre el uso de baterías. / Agencias

Esta norma, por tanto, obliga a los fabricantes a replantear la disposición interna de las baterías, especialmente en dispositivos diseñados años antes de que comenzaran a aplicarse estas condiciones. Un mando como el DualSense Edge utiliza actualmente una batería recargable de iones de litio alojada en su interior, de modo que cualquier modificación destinada a facilitar su sustitución supondría una modificación respecto a su diseño actual.

¿Simplificación o cambio?

Conviene tener en cuenta, además, que la batería del DualSense Edge ya puede sustituirse mediante una operación de dificultad moderada que requiere entre 15 y 30 minutos. Para acceder a ella es necesario desmontar varias piezas, retirar tornillos y desconectar el conector, pero la batería puede extraerse y no está soldada. Por tanto, la posible modificación del CFI-ZCP2 no tendría por qué pasar de una batería imposible de cambiar a otra reemplazable, sino en simplificar aún más el proceso de sustitución.

Noticias relacionadas

¿Qué ocurrirá con el DualSense de PS5?

La existencia del modelo CFI-ZCP2 tampoco permite dar por hecho que este posible cambio vaya a llegar al DualSense convencional. El registro corresponde específicamente a la familia Edge y actualmente no existe una confirmación equivalente que permita asegurar que Sony vaya a modificar de la misma manera el mando incluido con PS5. Aun así, la normativa europea no se dirige a un modelo concreto de mando, sino a las baterías portátiles integradas en numerosos productos electrónicos.

Añádenos en Google
  1. En directo | Aldehuela concentra ahora la batalla contra el fuego en Las Hurdes
  2. Toño Pérez, de Atrio, se rinde a los churros de Ronco Tovar en el Casar de Cáceres: 'Te puedes pegar un desayuno de locura
  3. Más de 170 efectivos trabajan durante la noche para contener el incendio de Las Hurdes
  4. Fregenal de la Sierra (Badajoz) cancela su Noche en Blanco tras fallecer un vecino que ayudaba en los preparativos
  5. La rave de La Granja se vacía poco a poco mientras la Guardia Civil mantiene el dispositivo hasta el desalojo total
  6. La dimisión de la coordinadora de Urgencias de Cáceres eleva la presión sobre el SES
  7. Conmoción en Cáceres por la muerte de Inés, la arquera que aprendió a tirar con 70 años y nunca dejó de entrenar
  8. La ausencia del alcalde de Nuñomoral ante los evacuados del incendio de Las Hurdes desata el choque político

¿Prepara Sony un DualSense con batería reemplazable? Esto dice su patente

¿Prepara Sony un DualSense con batería reemplazable? Esto dice su patente

El cuchillero que forja en Mérida una katana para cortar jamón

El cuchillero que forja en Mérida una katana para cortar jamón

Las Hurdes deja atrás las horas más críticas y el operativo confía en estabilizar hoy el incendio

Las Hurdes deja atrás las horas más críticas y el operativo confía en estabilizar hoy el incendio

Folk Plasencia mantiene "una tradición viva" con una Torre Lucía llena en su primera noche

Folk Plasencia mantiene "una tradición viva" con una Torre Lucía llena en su primera noche

Rusia realiza maniobras militares en el mar de Japón en pleno aumento de tensión

Rusia realiza maniobras militares en el mar de Japón en pleno aumento de tensión

Vídeo | La batalla de la BRIF en Las Hurdes

De 90 a 44 euros: Amazon rebaja a su precio mínimo esta cámara exterior con visión nocturna y detección de movimiento

De 90 a 44 euros: Amazon rebaja a su precio mínimo esta cámara exterior con visión nocturna y detección de movimiento

Muere un subteniente del Ejército del Aire que estaba desplegado en Santiago en la lucha contra los incendios

Muere un subteniente del Ejército del Aire que estaba desplegado en Santiago en la lucha contra los incendios
Tracking Pixel Contents