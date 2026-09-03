Inteligencia Artificial
OpenAI lanza Astra, su modelo de ChatGPT más potente con autonomía total
Este nueva versión sustituye al lanzamiento de ChatGPT 5.6 Sol que lanzó la compañía el pasado julio con el propósito de optimizar la rapidez y potenciar la ejecución de tareas con una intervención humana mínima
EFE
La empresa de tecnología OpenAI comenzó a implementar desde este jueves ChatGPT-6 Astra, su último modelo de inteligencia artificial, considerado el mejor hasta la fecha al introducir un avance en la autonomía de agentes y ciberseguridad avanzada que reduce la intervención humana.
Astra se está implementando en el sistema por fases, sustituye al lanzamiento de ChatGPT 5.6 Sol que lanzó la compañía el pasado julio con el propósito de optimizar la rapidez y potenciar la ejecución de tareas con una intervención humana mínima.
"El modelo puede identificar y desarrollar vulnerabilidades de día cero funcionales de todos los niveles de gravedad en muchos sistemas críticos reales y reforzados sin intervención humana", indicó OpenAI en un comunicado.
Sus campos de aplicación abarcan desde la preparación de impuestos y el renderizado arquitectónico hasta el desarrollo integral de videojuegos.
Asimismo, la compañía advirtió que Astra también puede "diseñar y ejecutar estrategias novedosas de principio a fin para ciberataques contra objetivos protegidos, partiendo únicamente de un objetivo deseado de alto nivel", agregó.
La nueva versión de ChatGPT ha estado expuesta a presiones para endurecer los protocolos de seguridad de los sistemas de inteligencia artificial.
El debate se intensificó tras el episodio del pasado agosto cuando dos de sus modelos se filtraron del entorno de pruebas y piratearon los sistemas de código abierto Hugging Face.
No obstante, la tecnológica aclaró que Astra no estuvo involucrado en este incidente.
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