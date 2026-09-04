Ghost of Yotei: Complete Edition recupera la figura de Jin Sakai para el modo supervivencia

Ya es oficial. Jin Sakai volverá a empuñar la katana en ‘Ghost of Yōtei’ como personaje jugable de ‘Most Wanted’, un nuevo modo roguelike de combate y supervivencia en solitario donde compartirá protagonismo con Atsu, Oyuki y Nagato. Sucker Punch estrenará este contenido el 1 de octubre, acompañado por ‘Ecos de Sekigahara’, una expansión narrativa que continuará la historia de Atsu y recuperará varios episodios de su pasado. Ambos contenidos formarán parte de ‘Ghost of Yōtei Edición Completa’, que reúne el juego base, ‘Legends’, el contenido de la Edición Digital Deluxe y el talismán de Hokkyokusei.

Cacerías, ventajas y enemigos

En ‘Most Wanted’ comenzaremos escogiendo una recompensa del tablón para después superar oleadas de enemigos y minijefes mientras conseguimos ventajas antes de medirnos con el adversario final. En esta variante, las recompensas estarán relacionadas con distintos miembros de los Seis de Yōtei y podrán repetirse con niveles de dificultad superiores. Por si te lo estás preguntando, la última cacería nos pondrá delante al mismísimo señor Saito, convertido en el rival más complicado del modo. Durante las incursiones obtendremos mon para gastar en técnicas, mejoras de armas, talismanes y personajes, junto a cosméticos que podremos llevar después a la aventura principal y a ‘Ecos de Sekigahara’.

Captura de pantalla de Jin Sakai empuñando su katana. / Agencias

Atsu, Oyuki y Nagato llegan bien armados

Atsu será el personaje inicial y llegará equipada con su katana doble, el metsubushi y la bomba cegadora, junto a Llamada de la manada, que invoca a dos lobos contra los enemigos cercanos, y Aullido del onryō, capaz de aterrorizarlos y obligar a uno a huir.

Oyuki contará con la kusarigama, el kunai y la tanegashima, además de Asesino sombrío, que genera una nube de humo para acabar con dos enemigos al mismo tiempo. Shinobi sombrío, por su parte, invocará temporalmente a un aliado de los Nueve Colas para combatir junto a ella.

Nagato contará con la yari, la tanzutsu, el yumi y el hankyu, junto a Marca del tahúr, que selecciona a dos enemigos y asegura sendos disparos a la cabeza, mientras Flecha explosiva recupera su concentración y le concede uno de estos proyectiles.

Jin Sakai recupera sus cuatro posturas

Entonces llega Jin. Sucker Punch ha recuperado el modelo del protagonista de ‘Ghost of Tsushima’ y lo ha adaptado al acabado técnico de ‘Ghost of Yōtei’, procurando conservar el aspecto y la forma de combatir que ya conocemos. Es decir, que utilizará la katana y sus cuatro posturas originales, cambiando entre ellas dependiendo del enemigo que tenga delante. Comenzará equipado además con una bomba pegajosa y un hankyu.

Imágenes dentro del videojuego de ‘Ghost of Yōtei’. / Agencias

Su habilidad definitiva recupera la Danza de la ira, capaz de atacar y desarmar a varios rivales, mientras la Postura del fantasma aterrorizará a los enemigos y permitirá despachar a varios de un solo golpe. Sucker Punch, por tanto, parece que no ha traído de vuelta al Fantasma precisamente para que se tome unas vacaciones.

Atsu vuelve a mirar hacia su pasado

‘Ecos de Sekigahara’ alternará dos momentos de la vida de Atsu, su paso por Honshū durante la batalla de Sekigahara, donde conoceremos mejor la relación que mantenía con Nagato, su compañero de armas, y el presente, cuando este último llega a Ezo perseguido por las Víboras. Este grupo de forajidos ha permanecido fiel a la Serpiente tras su muerte y sus miembros se han instalado en las laderas de Ashoro, una zona nueva de Ezo antiguamente poblada por abundante fauna y ahora prácticamente arrasada.

Atsu terminará colaborando con Nagato para rescatar a un aliado cercano capturado por las Víboras durante un viaje en el que se encontrará con nuevos tipos de enemigos, armas pesadas, historias míticas, habilidades, conjuntos de armadura y cosméticos.

Tampoco puede faltar contenido gratuito

El 1 de octubre llegará igualmente una actualización gratuita para todos los propietarios de ‘Ghost of Yōtei’, que incluirá Belleza del Yōtei, una modalidad que permitirá contemplar los paisajes de Ezo y aprovechar el Modo Foto, además de nuevas rutas para el modo Watanabe.

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Video de Ghost of Yōtei Complete Edition en YouTube.

El parche también permitirá conservar la apariencia de un conjunto de armadura mientras se utilizan los atributos de uno diferente e incorporará una opción de accesibilidad con contraste elevado. La Edición Completa añadirá además nuevos sellos para el Modo Foto, cosméticos para Nueva Partida+ y trofeos relacionados con ‘Ecos de Sekigahara’ y ‘Most Wanted’. Su edición física también estará disponible el 1 de octubre.