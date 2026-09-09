Cómo conseguir que tu portátil con Windows 10 siga funcionando (y otras soluciones de lo más económicas)

Se acerca el fin: si eres una de las personas que sigue usando Windows 10, déjanos decirte que tu dispositivo ha entrado en fase preagónica. Dejará de recibir soporte oficial el 12 de octubre de 2026 y, a partir de esa fecha, no habrá actualizaciones de seguridad para quienes sigan utilizando esa edición de Windows.

¿Y qué pasa si no recibe actualizaciones? Si tu ordenador no está cubierto por el programa ESU, dejará de recibir las actualizaciones de seguridad habituales de Microsoft, lo que aumentará el riesgo frente a virus, malware y otras amenazas, incluido el ransomware, un tipo de software capaz de bloquear o cifrar los archivos de un dispositivo.

La alternativa gratuita que te puede hacer ganar un poco más de tiempo con tu Windows 10

La alternativa gratuita que te puede hacer ganar un poco más de tiempo / Cortesía

Si todavía no quieres cambiar de ordenador, puedes comprobar si tu equipo es compatible con Windows 11 y actualizarlo. Para ello, abre Inicio > Configuración > Actualización y seguridad > Windows Update y selecciona Buscar actualizaciones. Si el dispositivo cumple los requisitos, la actualización puede aparecer directamente en Windows Update.

El problema llega cuando Windows 11 no aparece como opción. En ese caso, puedes utilizar la aplicación Comprobación de estado del PC de Microsoft para comprobar por qué tu ordenador no cumple los requisitos. Pero, siendo sinceros, se trata de una solución para ganar tiempo que puede no terminar resolviendo el problema.

Los mejores portátiles que puedes adquirir (y son perfectos para sustituir a tu Windows 10)

Para facilitarte la adquisición de un buen ordenador portátil que sustituya al que ya tienes, hemos preparado una pequeña recopilación con algunos de los modelos que están en estos momentos (o han estado) en nuestra wishlist. Y sí, encontrarás opciones disponibles en una amplia gama de precios.

Rebajado 200 euros, es tu oportunidad de hacerte con el Lenovo Yoga Slim 7

Si quieres un portátil que pueda hacerlo prácticamente todo y, además, llevarlo cómodamente a cualquier parte, este Lenovo Yoga 7i 2-en-1 es de esos modelos que cuesta dejar pasar. Su pantalla táctil OLED ofrece una calidad de imagen espectacular, mientras que su rendimiento permite trabajar, estudiar, editar contenido o disfrutar de tus series favoritas sin despeinarse.

Pero su gran baza está en la versatilidad: la bisagra de 360 grados permite transformarlo en tablet en cuestión de segundos. Y con una batería capaz de superar las 16 horas de autonomía, podrás pasar buena parte del día sin buscar un enchufe. Un portátil premium, ligero y todoterreno pensado para acompañarte allá donde vayas.

El MacBook Air de 13 pulgadas con chip M5: macOS, potencia y hasta 16 horas de autonomía

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VER PRECIO Enlace para ver el precio del portátil Apple MacBook Air 13 Retina.

Si eres de los que prefieren macOS, este MacBook Air de 13 pulgadas con chip M5 es una de esas compras que cuesta pasar por alto. El sistema operativo de Apple destaca por su experiencia fluida e intuitiva, su estabilidad y la excelente integración con el resto de dispositivos de la marca. Si ya tienes un iPhone, puedes sacar todavía más partido al conjunto.

Además, su chip M5 ofrece potencia de sobra para trabajar, estudiar o editar fotos y vídeos, mientras que sus hasta 16 horas de autonomía permiten olvidarte del cargador durante buena parte del día. Todo ello en un diseño ligero y resistente que podrás llevar cómodamente a cualquier parte.

Por menos de 600 euros, opta por este portátil Windows económico que destaca por su pantalla de 16 pulgadas y 120 Hz

Encontrar un portátil Windows equilibrado por menos de 600 euros no siempre es fácil, pero este Acer Aspire Go 16 pone las cosas bastante interesantes. Su combinación de potencia y memoria está por encima de lo que suelen ofrecer muchos modelos económicos, por lo que es una opción pensada para estudiar, trabajar y afrontar las tareas del día a día durante años.

Pero si hay algo que llama especialmente la atención es su pantalla IPS mate de 16 pulgadas y 120 Hz, que ofrece una experiencia mucho más fluida al navegar o desplazarse por páginas. También suma un amplio panel táctil, carga por USB-C y una bisagra que permite abrirlo con una sola mano. Una alternativa muy completa para quienes buscan gastar poco sin renunciar a prestaciones interesantes.

Rebajado a menos de 380 euros, el ordenador portátil ASUS Chromebook Plus CX34

Para quién es: Si eres estudiante, buscas un portátil para los más pequeños o simplemente haces casi todo desde el navegador, un Chromebook puede ser una opción muy interesante. Son económicos, ligeros y permiten trabajar con documentos, hacer videollamadas, ver series o escuchar música sin problemas.

Por qué nos gusta: El Asus Chromebook Plus CX34 (CX3402CVA-WS388T-GR) destaca por ofrecer un equilibrio muy bueno entre precio y prestaciones. Tiene un rendimiento rápido, teclado retroiluminado, un panel táctil preciso y una pantalla táctil mate. También es compacto y fácil de transportar, mientras que su batería aguanta una jornada completa de trabajo o clases.

Un portátil 2 en 1 ligero y con pantalla AMOLED para trabajar estés donde estés

Si buscas un portátil Windows que puedas llevar cómodamente a clase, la oficina o de viaje, este Samsung Galaxy Book3 360 es una opción especialmente interesante. Su formato 2 en 1 permite utilizarlo como portátil o convertirlo en tablet, adaptándose fácilmente a cada situación.

Además, su pantalla táctil AMOLED de 13,3 pulgadas es uno de sus grandes atractivos, con colores vivos y una gran calidad de imagen para trabajar, estudiar o disfrutar de contenido multimedia. A esto se suman un Intel Core i5-1340P, 16 GB de RAM y 512 GB SSD, una combinación más que solvente para el día a día. Y con solo 1,16 kg, es de esos equipos que apenas notarás en la mochila.

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