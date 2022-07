Juegos tradicionales de Estados Unidos y México le dieron colorido a la tarde de ayer en el paseo de San Francisco en Badajoz como parte de la 41 edición del Festival Folklórico Internacional de Extremadura.

Las agrupaciones American Rhythm Folk Ensemble y Viva Chihuahua, respectivamente, y la Asociación de Coros y Danzas de Badajoz realizaron diversas actividades de recreación junto con niños del Centro Social del Gurugú, del colegio General Navarro y del Santa María Assumpta.

Los estadounidenses llevaron a cabo actividades relacionadas con las canciones infantiles ‘Hokey Pokey’, ‘The Farmer in the Dell’ y ‘Pop! Goes the Weasel’, todos ellos muy dinámicos y participativos, aunque al principio les costó explicárselo a los jóvenes. Por su parte los mexicanos presentaron ‘pato, pato, ganso’, en el que una persona seleccionaba a otra de un corro y las dos tenían que correr para ocupar el puesto que había dejado la segunda, y ‘las cebollitas’, en el que un grupo tenía que separar a otro que estaba agarrado como si fueran capas de cebolla.