«Me siento como un futbolista famoso, yo que he sido un tuercebotas toda la vida», comentó sonriente el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, mientras no paraba de firmar autógrafos a los alumnos de quinto del colegio Lope de Vega. Sus palabras no eran para menos, pues la visita que realizó ayer con la concejala de Colegios, Mariema Seck, fue celebrada como un acontecimiento en este centro educativo, a pesar de que alumnos y profesores habían tenido poco tiempo para prepararlo