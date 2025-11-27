Premios de hasta 4.000 euros
Seleccionadas las 50 obras finalistas del III Premio Internacional de Pintura Francisco Pedraja Muñoz
El certamen, organizado por Fundación CB y la Real Sociedad Económica de Amigos del País, ha recibido 175 propuestas de todo el mundo
El certamen, convocado el pasado mes de mayo, tiene como objetivo reconocer el talento artístico contemporáneo y rendir homenaje al legado del pintor pacense Francisco Pedraja. Los trabajos recibidos abarcan técnicas, estilos y soportes muy diversos, lo que —según la organización— ha obligado al jurado a realizar una valoración «exigente y minuciosa».
El concurso lo organizan Fundación CB y la Real Sociedad Económica de Amigos del País, y en esta edición han recibido 175 propuestas de todo el mundo.
El jurado, integrado por profesionales de reconocido prestigio en el ámbito artístico, ha tenido en cuenta criterios como la composición, la técnica, la originalidad y el discurso plástico de cada propuesta.
Las 50 obras seleccionadas formarán parte de una exposición colectiva y de un catálogo oficial, además de pasar a la segunda fase de valoración, en la que se decidirán los galardones. Podrán optar a un primer premio de 4.000 euros, un segundo de 2.000 y un tercero de 1.000 euros.
La organización comunicará próximamente la fecha de inauguración de la muestra y el anuncio de los nombres ganadores.
