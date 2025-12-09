Jonás Herrera

VÍDEO | Miles de personas colapsan la pedanía de Sagrajas durante el puente para ver su iluminación navideña

La iluminación especial de Navidad en Sagrajas (Badajoz) se ha convertido un año más en uno de los grandes atractivos de la provincia, hasta el punto de colapsar por completo los accesos al pequeño poblado durante el puente festivo. El alcalde pedáneo, Genaro Gil, relata con sorpresa y cierto alivio que tras unos días de enorme intensidad, el pueblo comienza a recuperar la normalidad: "Durante el puente ha aumentado un 100% con respecto al año pasado", desvela. Más información