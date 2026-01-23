Movilidad
La provincia de Badajoz contará con 18 electrolineras más en la red de la diputación
Desde que se inauguró en 2022, ha registrado más de 115.000 sesiones de recarga y han utilizado sus servicios 6.000 usuarios
La Diputación de Badajoz, a través del Área de Sostenibilidad Ambiental, Energía y Territorio Verde, ha iniciado los trabajos preliminares de un estudio de ampliación y repotenciación de la Red Provincial de Puntos de Recarga de Vehículos Eléctricos, infraestructura creada en el marco del Plan Movem. El proyecto contempla añadir 18 nuevas ubicaciones y mejorar la potencia de las estaciones actuales.
La iniciativa persigue dos objetivos: ampliar la cobertura territorial de la red y reducir "significativamente" los tiempos de espera al incrementar la potencia de recarga disponible en alguno de los puntos existentes. Con ello se pretende mejorar la experiencia de los usuarios y favorecer el uso del vehículo eléctrico, tanto en el ámbito institucional como ciudadano, según explica a través de un comunicado.
¿Dónde estarán las nuevas?
Las nuevas ubicaciones se decidirán en el marco del estudio técnico actualmente en curso, que tendrá en cuenta criterios de cobertura territorial, demanda potencial y servicio a los municipios de la provincia.
Con esta nueva fase del proyecto, cuyo desarrollo está previsto para los años 2026 y 2027, la Diputación de Badajoz "reafirma su compromiso con la innovación, la cohesión territorial y la lucha contra el cambio climático". La institución provincial "continúa trabajando para avanzar hacia una provincia más conectada, moderna y sostenible, donde los municipios, independientemente de su tamaño o ubicación, dispongan de las infraestructuras necesarias para afrontar los retos de la transición ecológica".
¿Cuántas electrolineras hay ahora en la red?
En la actualidad, la red provincial está compuesta por 32 electrolineras, de las cuales 9 son estaciones de recarga rápida de 50 kW y 23 estaciones de 22 kW en corriente alterna, cuyo uso está disponible para los conductores a través de la plataforma Zunder. Desde su puesta en funcionamiento, la red ha registrado más de 115.000 sesiones de recarga y han utilizado sus servicios 6.000 usuarios, lo que evidencia "la creciente demanda de infraestructuras de movilidad eléctrica en la provincia".
El Plan Movem supuso una inversión global cercana a los 7 millones de euros, de los cuales 6 millones se destinaron en 2018 a la adquisición de vehículos eléctricos para los municipios pacenses, y 874.000 euros a la creación de la red de estaciones de recarga, inaugurada en enero de 2022. La iniciativa contó con el apoyo financiero del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y por el proyecto red URBANSOL, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), a través del Programa Interreg V-A España Portugal (POCTEP) 2014-2020.
- Extremadura abrirá este jueves las ayudas de hasta 1.500 euros para sacarse el carné de camión y autobús
- Jesús Lambretta, el hostelero que marcó historia en Cáceres, se jubila después de 38 años en la barra: 'Esto ha sido mi vida. Me voy muy agradecido
- Un restaurante de Cáceres, entre los favoritos de los españoles en el año 2025
- La panadería de la calle Zurbarán de Cáceres, entre las mejores del país: 'Empecé haciendo repartos en bici
- La borrasca Ingrid azota Cáceres: cerrada la carretera de Zarza la Mayor por inundación y la del puerto de Honduras por nieve
- Lejos de Madrid y Barcelona, Extremadura se consolida como el segundo destino turístico mejor valorado del país
- Los reyes acuden al stand de Fitur y se confiesan 'enamorados de Extremadura', dice Guardiola
- Ronda de San Francisco: las mejores fresas de Cáceres, 415 nuevos apartamentos y migas con café a 2,80