La construcción del nuevo colegio Los Ángeles de Badajoz, atascada por los recursos

Atascada. Así está la construcción del nuevo colegio de Educación Especial Los Ángeles de Badajoz debido a los recursos especiales que se han presentado en el proceso de adjudicación de la dirección de obras. En estos momentos, se está pendiente de que la Comisión Jurídica de Extremadura resuelva sobre el tercero que se ha interpuesto y hasta que no lo haga, no se sabrá si se puede firmar el contrato, imprescindible para que arranquen los trabajos.

Las obras se adjudicaron en julio de 2025 por algo más de 9,1 millones de euros a la Unión Temporal de Empresas (UTE) integrada por Gévora Construcciones y Geoxa, General de Construcciones. Posteriormente, se adjudicó la dirección de obras a una de las dos empresas que optaba a este contrato, pero la otra recurrió, por lo que el proceso quedó en suspenso.

La comisión jurídica estimó parcialmente sus alegaciones, los trámites se retomaron y la mesa de contratación volvió a elegir la misma propuesta como la más ventajosa. La empresa que quedó fuera presentó otro recurso, que volvió a paralizar el procedimiento, a la espera de un nuevo pronunciamiento del órgano colegiado, que esta vez lo estimó íntegramente.

La suspensión se levantó y la dirección de obras se adjudicó al recurrente, pero ahora es la primera adjudicataria la que ha recurrido, lo que ha supuesto que el procedimiento vuelva a quedar en punto muerto hasta que la comisión jurídica tome una decisión.

Así, los plazos que manejaba la Consejería de Educación para el inicio de las obras y la apertura del nuevo colegio Los Ángeles, que se va a levantar en una parcela de la Ronda Norte, se han ido al traste. La previsión inicial era que las obras hubieran comenzado el pasado otoño y que estuvieran terminadas en 2027. Ahora la Junta no se aventura a dar una fecha hasta que no se resuelvan los trámites pendientes.

El plazo de ejecución que recoge el pliego de condiciones es de 20 meses, por lo que, una vez más, este proyecto que se anunció en 2017 -hace 9 años-, vuelve a retrasarse.

Obsoletas

Las actuales instalaciones del colegio Los Ángeles están en la carretera de Cáceres, a 8 kilómetros de Badajoz. Se construyeron hace cerca de 50 años y, aunque se han realizado reformas, no reúnen las condiciones adecuadas para atender a sus alrededor de 80 alumnos, algunos de ellos con graves problemas de movilidad. Han sufrido goteras e inundaciones por las lluvias y hasta han tenido que ser rescatados por los equipos de emergencia al quedarse aislados durante las borrascas.

El futuro colegio supondrá un salto cuantitativo y cualitativo para el alumnado, el personal y las familias, que cambiarán dos edificios obsoletos y en mitad del campo por uno de una sola planta, moderno, en el casco urbano y con capacidad para ampliar servicios, algo imposible en la actualidad.

Así, el nuevo centro educativo tendrá capacidad para acoger a un centenar de alumnos y se podrán ofrecer plazas de residencia al 50% de ellos (ahora apenas superan la decena). Dispondrá de una docena de habitaciones, que serán individuales, dobles o múltiples en función de las necesidades.

Las nuevas instalaciones tendrán aulas de estimulación sensorial, de hidroterapia, fisioterapia, de enfermería, gimnasio, salón de actos, biblioteca y lavandería. Además, en el exterior, habrá pistas deportivas, de recreo, zona de juegos, un invernadero y aparcamiento.

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El colegio se construirá en una parcela de 16.000 metros cuadrados, con más de 5.500 construidos. El edificio se distribuirá cinco zonas claramente diferenciadas -aulas, administración, usos comunes, residencia y instalaciones y servicios-, pero estarán conectadas mediante un anillo de circulación en torno a un patio central. Tendrá tres accesos independientes: para peatones (con dos entradas diferenciadas, pero conectadas, una al centro y otra a la residencia); para vehículos; y para proveedores.