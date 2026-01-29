Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un ciprés derribado por el viento causa daños en el cementerio municipal de Montijo: así se debe actuar

Debido a las fuertes rachas de viento, el Ayuntamiento de Montijo ha habilitado un proceso para que los afectados por los daños en el cementerio presenten sus solicitudes y evalúen los desperfectos

Daños en el cementerio de Montijo

Daños en el cementerio de Montijo / Cedida

LCB

Las fuertes rachas de viento registradas durante la jornada de este miércoles causaron diversos daños en el cementerio municipal de Montijo, tras la caída de un ciprés que impactó sobre varios nichos y cubiertas próximas.

Como consecuencia del temporal, algunas estructuras funerarias resultaron afectadas, lo que ha llevado al Ayuntamiento de Montijo a informar a la ciudadanía sobre el procedimiento a seguir para comunicar los desperfectos ocasionados.

Solicitud

Desde el consistorio se indica que aquellas personas que detecten daños en los nichos o lápidas de sus familiares, derivados de este incidente, deberán presentar una solicitud en el Registro General del Ayuntamiento.

En dicha solicitud será necesario detallar el tipo de daño producido, identificar el nicho afectado y adjuntar una imagen del desperfecto, con el fin de que los servicios municipales puedan evaluar la situación y llevar a cabo las actuaciones necesarias para su reparación.

El Ayuntamiento continúa supervisando el estado del cementerio y recuerda la importancia de comunicar cualquier incidencia relacionada con este suceso.

