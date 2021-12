El segundo premio recayó en Silvia Liberal. Es un video más sencillo. Ella se dirige directamente a la cámara. Enlaza frases que son un preámbulo del machismo. “No vayas sola de fiesta, no me gusta”, “si no eres para mí, no eres para nadie”, “si te vas con ella, me siento solo”…, dice ante la cámara para concluir que hay “mil formas de empezar una relación de maltrato” y advertir de que hay “mil formas de aislarte y de caer en su chantaje emocional, hay mil formas de espiral de violencia de género y son mil formas invisibles". Es un discurso con el que quiere “ayudar a otras mujeres” y también dirigido a aquellas “que lo están pasando mal por esto”