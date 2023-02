VÍDEO: Así fue el robo de las botellas de vino en Atrio

Jose Polo: "La botella de Chateau D’Yquem no la hubiera vendido ni por un millón de euros"

A su salida de los juzgados el copropietario de Atrio, Jose Polo, ha hablado por primera vez de forma más extensa de este caso ante los medios, a los que ha pedido disculpas por su silencio. "Fue un hecho muy doloroso, hemos querido pasar página y esa es la razón y el motivo por el que no hemos hablado".

Sobre los acusados, Polo ha argumentado: “No soy buen fisonomista y al cien por cien no puedo asegurar que fueran ellos; además él tenía pelo, ella sí me ha parecido un poco más”.

En cuanto al coste de los vinos, Jose Polo ha subrayado: "Siempre es relativo, solo depende de alguien que quiera vender algo y alguien que esté dispuesto a pagarlo".

En este sentido a aseverado: "La botella de Chateau D’Yquem no la hubiera vendido ni por un millón de euros, a no ser que me hubiera hecho falta para pagar a los empleados o a los proveedores, pero es una botella con mucha historia, una botella única que ya había tenido una rotura en el año 2001, cuando la compramos, y que para nosotros era muy especial”.

Para el propio Chateau era también una botella magnífica. De hecho, en esa bodega, que ahora pertenece al grupo Luis Vuitton, la botella más antigua que existe es de 1866 cuando la desaparecida era de 1806.

Sobre el registro de las botellas, Polo ha subrayado: "Siempre me dicen, joder, que concienzudo es José Luis, el jefe del soumiller. No me extraña que se sepa cuántas botellas y cuáles faltan porque hace hasta tres veces el trabajo. Lo mete en un listado del ordenador y en dos libros manuales".

Si el soumiller tiene todo el tiempo en su poder la llave maestra de la bodega, ¿cómo entraron los ladrones en su interior? "No lo sé -ha respondido Polo-, ¿cómo entran en el Pentágono o roban un coche? Imagino que duplicándola. Con una llave vieja se puede hacer una llave maestra. No tengo ni idea. Realmente lo que sé lo sé por las noticias".

La pregunta es: ¿Dónde están las botellas? "Creo que ha sido un encargo -ha apuntado Polo-. Me quedaba la esperanza de que no, y que negociáramos. Si no han negociado y si no negocian de aquí a final de juicio, quiere decir que las botellas ya las tiene la persona que ha encargado el robo y que es mas peligrosa esa persona que la cárcel. Es sentido común, simplemente".

¿Y en qué mercado están? "Díganmelo ustedes. Está claro en qué mercado, está claro que fuera de España".

Jose Polo ha confesado: "Estaría dispuesto a negociar con los ladrones, no sé si es legal, pero con el Chateau D’Yquem, sí".