La respuesta vecinal ha sido inmediata. "No ha habido una masacre aquí de milagro. El conductor iba pegando volantazos, la policía detrás. No me ha matado porque Dios no lo ha querido", ha apuntado un vecino. "Veníamos mi hija yo, con el nieto, que iba en un carrito. Hemos tenido que resguardarnos. Ha sido espantoso", ha añadido una mujer.