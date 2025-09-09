La popular ermita del Vaquero en la capital cacereña reabre sus puertas y recibe de nuevo la talla de su virgen negra después de que la Junta de Extremadura haya participado en la restauración del retablo mayor, de estilo barroco clasicista y del siglo XVII, con un importe de 36.000 euros, que se suman a los 200.000 euros que ya supuso la reforma integral del inmueble, cuyas obras finalizaron a finales de 2023 y se han prolongado durante años.

Mientras los fastos religiosos del 8 septiembre se desarrollaban en el imponente Real Monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe, una celebración más modesta se tenía lugar en el entorno de la plaza de Santiago y desembocaba en esta ermita del Vaquero; que ha reunido a su comunidad religiosa y a numerosos cacereños y visitantes que querían contemplar la rehabilitación efectuada.