La nueva ley antitabaco que el Gobierno central acaba de poner en marcha, aún en fase de anteproyecto, ha abierto un intenso debate entre la ciudadanía. La futura norma plantea la ampliación de los espacios libres de humo, incluyendo a terrazas de bares y restaurantes, instalaciones deportivas, entornos de centros educativos y sanitarios, marquesinas de autobús, piscinas comunitarias e incluso conciertos y espectáculos públicos. También equipara los cigarrillos electrónicos y vapeadores con el tabaco tradicional, y contempla multas importantes para quienes incumplan la normativa.