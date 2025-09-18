Carlos Gil

El Provecaex incendiado en Cáceres abre con normalidad tras una noche de duro trabajo: "Agradezco el compromiso de empleados y bomberos"

El supermercado Provecaex de la carretera de Cáceres a Mérida que se incendió ayer ha conseguido abrir este jueves tras una limpieza en tiempo récord del interior de las instalaciones. Después de controlar el fuego y garantizar la estabilidad de la estructura, los bomberos del Sepei permitieron a los trabajadores entrar al establecimiento a las 20.30 horas de ayer, cuando comenzó un intenso trabajo para acondicionar el interior.